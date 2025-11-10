Meurtre à l’italienne - Pietro Germi - critique

Le 10 novembre 2025
Ce solide film policier, teinté de cynisme est aussi celui qui a donné son premier grand rôle à Claudia Cardinale...hommage !
- Réalisateur : Pietro Germi
- Acteurs : Claudia Cardinale, Eleonora Rossi Drago, Nino Castelnuovo, Franco Fabrizi, Pietro Germi, Saro Urzì, Claudio Gora, Ildebrando Santafe
- Genre : Policier / Polar / Film noir / Thriller / Film de gangsters, Noir et blanc
- Nationalité : Italien
- Distributeur : Carlotta Films, AFMD Distribution
- Editeur vidéo : Carlotta Films
- Durée : 1h54mn
- Reprise: 11 décembre 2024
- Titre original : Un maledetto imbroglio
- Date de sortie : 17 mai 1963
L'a vu
Veut le voir
– Année de production : 1959
Résumé : En pleine journée, dans un quartier bourgeois de Rome, des bijoux sont volés chez un célibataire, le Commandatore Anzaloni (Ildebrando Santafe). Bien que l’équipe de police dirigée par l’inspecteur Ciccio Ingravallo (Pietro Germi) soit vite à pied d’œuvre, la victime ne semble pas très encline à coopérer.
Critique : Sur un ton mi-figue, mi-raisin, Pietro Germi, cinéaste et acteur italien qui a commencé sa carrière dès l’immédiat après-guerre, réussit un film policier impeccablement mené et d’un cynisme réjouissant. Il plonge ces policiers, d’origine plutôt modestes, dans un monde chic et bien comme il faut... tout au moins en apparence.
Les occupants de l’immeuble en pierre qui en impose vont devenir les protagonistes d’un petit théâtre criminel, car à peine le vol commis, un meurtre va avoir lieu. Ainsi maîtres et valets vont se retrouver soupçonnables. La jeune Assuntina (Claudia Cardinale), femme de ménage dans les deux appartements où se sont déroulés les crimes, et qui dispose d’une chambre dans le second, va vite intéresser l’inspecteur Ingravallo, surtout quand il découvre qu’elle est fiancée à Diomede, un petit délinquant (Nino Castelnuevo).
L’inspecteur, bougon mais bienveillant, entouré d’une équipe aux personnalités bien typées, va mener son enquête dans une atmosphère à la Simenon, qui ne va pas ménager les surprises.
Il ne faut pas se fier au titre français qui pourrait laisser entendre que le film est une comédie : c’est bien un drame policier, même s’il ne manque pas d’ironie. Il subissait les effets de l’engouement français de l’époque pour le cinéma transalpin qui voulait que beaucoup des films exportés soient "à l’italienne".
Â noter que Pietro Germi, pour son dernier long métrage Alfredo, Alfredo (1972) dirigera l’Américain Dustin Hoffman. Ce sera le seul film italien de ce dernier, dans lequel son personnage aura fort à faire avec celui de Stefania Sandrelli.
- Crédit : Carlotta Films
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.