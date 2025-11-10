Meurtre à l’italienne - Pietro Germi - critique

Résumé : En pleine journée, dans un quartier bourgeois de Rome, des bijoux sont volés chez un célibataire, le Commandatore Anzaloni (Ildebrando Santafe). Bien que l’équipe de police dirigée par l’inspecteur Ciccio Ingravallo (Pietro Germi) soit vite à pied d’œuvre, la victime ne semble pas très encline à coopérer.

Critique : Sur un ton mi-figue, mi-raisin, Pietro Germi, cinéaste et acteur italien qui a commencé sa carrière dès l’immédiat après-guerre, réussit un film policier impeccablement mené et d’un cynisme réjouissant. Il plonge ces policiers, d’origine plutôt modestes, dans un monde chic et bien comme il faut... tout au moins en apparence.

Les occupants de l’immeuble en pierre qui en impose vont devenir les protagonistes d’un petit théâtre criminel, car à peine le vol commis, un meurtre va avoir lieu. Ainsi maîtres et valets vont se retrouver soupçonnables. La jeune Assuntina (Claudia Cardinale), femme de ménage dans les deux appartements où se sont déroulés les crimes, et qui dispose d’une chambre dans le second, va vite intéresser l’inspecteur Ingravallo, surtout quand il découvre qu’elle est fiancée à Diomede, un petit délinquant (Nino Castelnuevo).

L’inspecteur, bougon mais bienveillant, entouré d’une équipe aux personnalités bien typées, va mener son enquête dans une atmosphère à la Simenon, qui ne va pas ménager les surprises.

Il ne faut pas se fier au titre français qui pourrait laisser entendre que le film est une comédie : c’est bien un drame policier, même s’il ne manque pas d’ironie. Il subissait les effets de l’engouement français de l’époque pour le cinéma transalpin qui voulait que beaucoup des films exportés soient "à l’italienne".

Â noter que Pietro Germi, pour son dernier long métrage Alfredo, Alfredo (1972) dirigera l’Américain Dustin Hoffman. Ce sera le seul film italien de ce dernier, dans lequel son personnage aura fort à faire avec celui de Stefania Sandrelli.