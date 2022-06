Meurtre en musique - Edward Buzzell - critique

Résumé : Nick Charles (William Powell), détective à la retraite, et sa femme Nora (Myrna Loy) assistent à une soirée mondaine sur un navire de croisière. Nick remarque les tensions au sein de l’orchestre de jazz.

Critique : Voici le sixième et dernier épisode des aventures de L’introuvable (The Thin Man en VO) qui présente sur un scénario original une nouvelle aventure de Nick et Nora Charles, personnages créés par Dashiell Hammett.

Cette fois, l’enquête va se dérouler dans le monde de la musique, où l’on passe de soirées mondaines en jams endiablés dans des cercles privés. Comme toujours, l’intrigue n’est qu’un prétexte à suivre les frasques du couple Charles avec leur chien Asta qui, au milieu de soirées arrosées, va résoudre une série de meurtres comme s’ils s’agissait d’une formalité.

Après quatre épisodes réalisés par W.S. Van Dyke et le cinquième par Richard Thorpe, ce sixième et dernier est signé Edward Buzzell, qui réalisa précédemment deux films consécutifs des Marx Brothers, Un jour au cirque (At the Circus 1939) puis Chercheurs d’or" (Go West 1940). Il reprend la formule gagnante sans s’en démarquer particulièrement.

On peut noter la présence de Gloria Grahame, alors en début de carrière, dans un petit rôle de chanteuse fatale (déjà).

Si la suite des aventures des Charles ne méritait pas forcément cinq opus, on peut tout de même souligner qu’elle a permis de réunir le même couple de cinéma pour l’interpréter de 1934 à 1947, ce qui fût assez rare à Hollywood. William Powell et Myrna Loy devront l’essentiel de leur postérité à cette série, peut-être un peu répétitive, mais drôle, légère et sans autre prétention que de divertir.