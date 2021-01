Mia et le Lion Blanc - la critique du film

Résumé : Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lionceau blanc né dans la ferme d’élevage de félins de ses parents en Afrique du Sud. Pendant trois ans, ils vont grandir ensemble et vivre une amitié fusionnelle. Quand Mia atteint l’âge de 14 ans et que Charlie est devenu un magnifique lion adulte, elle découvre l’insoutenable vérité : son père a décidé de le vendre à des chasseurs de trophées. Désespérée, Mia n’a pas d’autre choix que de fuir avec Charlie pour le sauver.

Critique : Principalement documentariste, Gilles de Maistre, n’a certes pas la notoriété d’un Cavalier ou d’un Lifshitz, mais continue de faire son petit bonhomme de chemin dans les salles obscures, sans chercher la reconnaissance, que ce soit celle de la critique ou du public.

L’on retrouve, dans son nouveau film, Mia et le Lion Blanc cette volonté d’insuffler une dimension documentaire, en filmant les paysages africains, et surtout les rapports homme-animal. Hélas, ce qui pouvait s’apparenter à un film écologiste se révèle plutôt simpliste, malgré l’indubitable engagement de son auteur.

John Owen, fermier, élève avec sa femme Alice des lions pour les vendre à des parcs zoologiques ou des cirques. Ça, c’est la version officielle. Mais sa fille Mia découvre que son père vend en réalité ses bêtes à une bande de mafieux proposant à de riches clients d’abattre les animaux pour leur bon plaisir. Une intrigue convenue, convenons-en. Charlie, le lion blanc héros de cette histoire, qui, dans l’incohérence visuelle du film, apparaît tantôt sous les traits d’un lion blanc, tantôt sous ceux d’un lion jaune, a troqué l’état sauvage, le charisme, la beauté et la majesté du roi des animaux pour le caractère d’une grosse peluche en guimauve. Les plus jeunes spectateurs se prendront au jeu et ne manqueront pas de vouloir faire des câlins à la boule de poils, mais dans un film comme celui-ci, qui vise à faire prendre conscience au public que les animaux sauvages de la savane africaine doivent être protégés, un lion doit rester un lion.

Partant de là, le scénario adopte des conventions narratives bienpensantes, quoique honnêtes, où tous les protagonistes font un petit pas de plus sur le chemin de la tolérance, aussi bien vis-à-vis des animaux que des membres de leur famille : Mick, le fils aîné de la famille qui fait des crises d’angoisses et des cauchemars, va apprendre le courage en aidant sa sœur Mia à rejoindre la réserve la réserve naturelle pour y relâcher Charlie ; le père va renoncer une bonne fois pour toutes à vendre ses bêtes à des chasseurs, et la mère va pardonner à son mari de lui avoir menti. L’ensemble est mis en scène de manière sommaire : plans peu complexes, photographie chaleureuse mais pas solaire, montage qui agence les plans sans véritablement tisser de liens entre eux.

Il subsiste néanmoins une certaine tendresse au sein de cette famille un peu marginale : la complicité fraternelle entre Mick et Mia parvient à toucher, tout comme l’amour sincère que portent John et Alice à leurs enfants. N’est pas Jean-Jacques Annaud qui veut, mais d’aucuns s’émouvront, à juste titre, de la belle amitié de Mia et de Charlie. Grand bien leur fasse.