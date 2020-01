Miss Islande - la critique du livre

Résumé : Islande, 1963. Hekla, vingt et un ans, quitte la ferme de ses parents et prend le car pour Reykjavík. Il est temps d’accomplir son destin : elle sera écrivain. Sauf qu’à la capitale, on la verrait plutôt briguer le titre de Miss Islande. Avec son prénom de volcan, Hekla bouillonne d’énergie créatrice, entraînant avec elle Ísey, l’amie d’enfance qui s’évade par les mots – ceux qu’on dit et ceux qu’on ne dit pas –, et son cher Jón John, qui rêve de stylisme entre deux campagnes de pêche…

Notre avis : Miss Islande ou un bonbon qui fondrait sous la langue, laissant un goût sucré et nostalgique à la fois. Hekla porte le nom d’un volcan – elle en a d’ailleurs la majesté et la fougue, le mordant et l’audace. Née quatre ans avant l’éruption de son homonyme, son père dit qu’elle est née quatre ans trop tôt. Peut-être se serait-elle en effet sentie plus libre dans une Islande plus moderne, moins coincée dans ses traditions. En 1963, à vingt ans, elle part, quitte la ferme familiale, son père et son frère, pour les rues de Reykjavik, les sourires de sa meilleure amie, Ísey, les bras de son presque frère, Jón John. Hekla et lui vivent ensemble, ils partagent le quotidien et leur lutte pour affirmer ce qu’ils sont. L’une veut écrire, vivre de sa plume, tandis que le second veut s’abandonner dans les bras d’autres hommes. Ils se comprennent, leur complicité adoucit les rebuffades du quotidien.

Auður Ava Ólafsdóttir ne tombe jamais dans le pathos ou le lyrisme, elle se laisse porter par la beauté dure de ses terres glacées, en enveloppe ses mots et ses personnages, leur façonne une carapace. Piquante, insolente, son écriture tendre et pleine d’humour nous emporte ailleurs, nous fait découvrir une culture et une histoire à travers les yeux de cette narratrice différente et si attachante. Hekla lit tout, tout le temps, elle écrit huit heures par jour, et son physique qui lui importe si peu lui vaut le surnom de Miss Aurore Boréale. Elle est décalée, en avance sur son temps, prête à ensevelir le pays sous les cendres chaudes du renouveau – mais l’Islande, elle, est-elle prête à laisser ces deux jeunes gens être qui ils sont ?