Missile - Frederick Wiseman - critique

La guerre à deux, c’est mieux
Le 17 février 2026
Dans un contexte de guerre froide, Frederick Wiseman pose sa caméra dans une base militaire et observe le processus de recrutement des soldats voués à intégrer le programme de dissuasion nucléaire. Un documentaire étonnant. Et inquiétant.
- Réalisateur : Frederick Wiseman
- Genre : Documentaire
- Nationalité : Américain
- Editeur vidéo : Blaq Out
- Durée : 1h55mn
– Année de production : 1988
Critique : Il faut reconnaître à Frederick Wiseman le talent et presque un art d’intéresser le spectateur au-delà du sujet. Qu’il éclaire le processus de fabrication d’une publicité pour collant ou qu’il montre comment, à travers un protocole très précis, on lance un missile nucléaire, sa méthode intrigue et accroche, puis intéresse. Voire passionne. Missile fait partie de ces documentaires dont on jurerait qu’ils sont faits pour un autre public, celui des passionnés. On aurait tort de se priver de telles images, saisies par un œil curieux de tout et commentées par la seule grâce d’un montage d’une grande intelligence. Le documentariste américain se penche sur la trajectoire de jeunes stagiaires formés au lancement d’ogives nucléaires. Nous sommes en 1987, et la guerre froide bât son plein entre les États-Unis et le bloc soviétique. Ronald Reagan en est à son deuxième mandat. C’est l’Amérique triomphante à son apogée que filme Wiseman, mais à travers le prisme d’une institution discrète. Des soldats de l’ombre, chargés d’intimider l’ennemi.
- Blaq Out ©
L’approche de Wiseman, clinique mais pas austère, contourne d’emblée la question politique pour se concentrer sur la rationalisation d’un processus militaire qui, s’il aboutit, sème la mort et la destruction à grande échelle. Le film, malin dans son apparente neutralité, montre tout. Les instructeurs défilent et les discours avec. Discours sur la conscience de soi, sur l’engagement dans la responsabilité. Savoir vivre en envisageant la possibilité d’aller jusqu’au bout de la procédure, en connaissance de cause. Un instructeur rappelle que l’arme nucléaire n’est utilisée qu’en dernier recours. Wiseman filme des hommes mesurés et réfléchis. Et puis, comme au lit, il faut être deux pour envoyer un missile. On est rassuré...
- Blaq Out ©
Mais la machine s’enraye. La formation, intense, ne dure que quelques semaines. Il faut aller vite. Donner quelques astuces aux étudiants pour réussir les QCM sans connaître les réponses. La légitimité de l’arme nucléaire et le questionnement moral qui l’accompagne ne sont jamais abordés frontalement, les intervenants finissant toujours par faire appel au sens du devoir pour dédouaner l’individu et le dissocier de son acte. Éluder, in fine, l’homme qui est derrière la machine. La mécanique bien huilée du processus de lancement accentue l’inanité de la conscience de l’homme au profit de l’exécution de gestes froids, répétitifs, robotiques. Et puis l’ordre suprême - seul le président peut ordonner la mise à feu d’un missile nucléaire - devient le dédouanement ultime. Servir et obéir. Comme un bon petit soldat. C’est à vous de voir, murmure Wiseman. À l’image du dernier plan, il est encore temps de prendre le bus.
- © Blaq Out
