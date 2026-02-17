Mort du réalisateur Frederick Wiseman

News : Frederick Wiseman mène d’abord une carrière universitaire de professeur de droit avant de produire, en 1963, Harlem Story, œuvre expérimentale de Shirley Clarke. Il se lance lui-même dans la réalisation avec Titicut Follies (1967), qui filme des internés criminels dans un hôpital. Il enchaîne avec High School (1968), tourné dans un lycée de Philadelphie. Devenu son propre producteur en 1970, via la société Zipporah Films, Frederick Wiseman va signer une multitude de documentaires, au rythme moyen d’un par année, pendant plusieurs décennies. Leur durée est généralement longue, mise au service d’une dissection des institutions, qu’elles soient judiciaires, politiques ou culturelles. L’absence de commentaires, de voix-off, ou de musique caractérise une œuvre focalisée sur des situations suffisamment instructives et évocatrices pour se passer de tout ornement didactique ou esthétique, ce qui n’exclut pas un montage percutant, qu’il effectue personnellement.

Frederick Wiseman aborde, notamment, l’assistance sociale dans Welfare (1970), l’univers du mannequinat dans Model (1981), une base nucléaire dans Missile (1988), le quotidien des habitants d’un ghetto noir dans Public Housing (1997), la création chorégraphique dans La danse : Le ballet de l’Opéra de Paris (2009), la face cachée de la boxe dans Boxing Gym (2010), les coulisses du cabaret mythique dans Crazy Horse (2011), les journées qui rythment le National Gallery (2014), ou la restauration familiale dans Menus-plaisirs – Les Troisgros (2023), son dernier documentaire. Le cinéaste est lauréat de plusieurs récompenses dont un Lion d’or à Venise pour l’ensemble de sa carrière (2014), un Oscar d’honneur (2017) et un Carrosse d’or décerné par la SRF (2021). Frederick Wiseman est décédé le 16 février 2026 à l’âge de 96 ans.

