Mission : impossible 3 - la critique

Résumé : Devenu formateur pour la Force Mission Impossible, Ethan Hunt, pré-retraité, va se marier. Quand une de ses élèves préférées se retrouve en danger, il reprend du service. Problème : le méchant, rancunier, en veut à sa fiancée. Pour arranger le tout, il y a une taupe à l’agence...

Notre avis : Le méchant de ce troisième opus, magnifiquement interprété par Philip Seymour Hoffman, est un type rancunier. Nous aussi. Alors réglons nos comptes. Tom Cruise, on n’aura pas pu le lui dire en face, nous agace. On ne lui enlèvera pas ses bons films (Magnolia et Collateral en tête), mais sa présence au générique et sa monopolisation de l’écran dans M :i III est symptomatique d’une starisation cinématographique nocive. A peine si son nom n’est pas plus gros que le titre du film sur l’affiche. Tom Cruise qui rigole, Tom Cruise qui court, qui saute, qui sert les dents. Tom Cruise qui, à lui seul, fait perdre deux yeux de chez nous à Mission : impossible III, pourtant un divertissement explosif concocté par l’excellent J. J. Abrams, créateur de Lost, mais, surtout, d’Alias. Ce n’est pas seulement par rancune (Mr Cruise ayant planté une centaine de journalistes, dont votre serviteur, à la conférence de presse, pour aller faire du shopping...) mais aussi par pure sincérité qu’il faut le dire : la différence entre un bon épisode d’Alias et ce troisième Mission : impossible, c’est lui, et les millions qui vont avec. Et c’est un gros mal pour un bien. Explications.

A l’heure où les séries télé montrent de plus en plus la voie au cinéma grand public, en prenant des risques et en dynamitant les conventions, donner les clefs de la marque "M :i" à un des plus doués des concepteurs de séries était une indéniable bonne idée. Malin mais sans doute tenu à la performance (jamais un réalisateur n’avait eut entre les mains un tel budget pour un premier film), J. J. Abrams a appliqué à la lettre la recette du succès d’Alias.

Ceux qui connaissent les aventures de Sidney Bristow et de son équipe s’amuseront au jeu des - nombreuses - ressemblances, de la musique aux décors, des cascades aux effets spéciaux, des tics d’écriture au casting. Tout y est : les villes exotiques, la double vie, les traîtres, jusque dans la scène d’ouverture, 100 % Alias, Cliffhanger en flash-back, qui annonce la position délicate dans laquelle se retrouvera Ethan Hunt tôt ou tard dans le film.

Bien sûr, les correspondances fonctionnent aussi dans l’autre sens, et c’est évident que J. J. Abrams connaît son petit manuel du James Bond et du Mission : impossible sur le bout des doigts. Son film, sans un seul temps mort, est une machine à clouer son spectateur au siège, enchaînant les scènes d’action atomiques, livrant même au passage quelques moments de pur plaisir ludique (la scène au Vatican est une merveille. C’est d’ailleurs celle où Tom Cruise est le moins présent, suppléé avec génie par Seymour Hoffman...).

Mission : impossible III fera donc un carton au box-office, et ce sera mérité. Sa mission cinématographique, le spectacle, est parfaitement remplie, grâce aux millions engloutis dans les effets spéciaux et à un casting - au-delà de Cruise - relativement trois étoiles (Ving Rhames, Jonathan Rhys Meyers, Laurence Fishburne sont aussi de la partie). Cependant, aussi réussi soit-il, le travail de J. J. Abrams fournit, en négatif, la preuve de la supériorité de certaines séries télé sur le cinéma d’action. En effet, les complots, les traîtrises et, bien plus important, la complexité des personnages, les sentiments qui les unissent (on se contrefiche de la relation Cruise-Monaghan, cucul à souhait) n’ont jamais le temps de se développer dans le film, là où ils permettent une tension, une complexité unique dans les séries, Alias pour prendre le pendant de Mission : impossible. Le cinéma devient ici de fait pur divertissement, spectacle explosif. Le résultat est efficace, mais cache mal les limites de l’exercice. On ne pourra enfin pas échapper à une dernière comparaison. Peut-être le public féminin me contredira, mais là où Alias repose sur le sex-appeal de Jennifer Garner, sur la force de son personnage, loin de la potiche, Tom Cruise/Ethan Hunt, creux, sanguin plus que fin, ne suscite aucune sympathie. Qui court, saute, crie, tire, plonge, fait du shopping, cogne, n’émeut pas forcément.

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : L’éditeur Paramount ne se montre pas bégueule et offre pour cette édition simple quelques suppléments intéressants. A commencer par les commentaires audio assurés par Tom Cruise himself et le réalisateur J.J. Abrams. A notre grande surprise, on est loin de la paraphrase d’usage et des compliments faciles ; les deux compères, en toute décontraction, se livrent dans un beau numéro de duettistes et dévoilent l’envers du décor de leur bébé. Le making of d’un peu moins de trente minutes s’avère assez complet pour mesurer l’ambition de l’entreprise. En revanche, les scènes coupées n’apportent rien à l’édifice. Pour un complément d’informations, se procurer la collector qui récèle d’autres featurettes sur la musique, les effets visuels et physiques, la tournée promotionnelle du pape Cruise à travers le monde et des interviews langue de bois.

Image & son : Cette édition remplit largement le cahier des charges avec une définition de haute volée, sans parler de la compression qui assure une qualité de visionnage irréprochable. Même conclusion pour le DD 5.1 - qu’il s’agisse des morceaux de bravoure ou des scènes plus intimistes, cette piste sonore constitue un bonheur d’écoute de par son relief et son mixage.