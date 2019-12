Star Wars : L’ascension de Skywalker - la critique du film

Copyright The Walt Disney Company France, 2019

Notre avis : Rares sont les films où dès le générique d’entrée, les spectateurs se réjouissent du film à venir et commencent à chantonner la célèbre bande originale. Le mythe Star Wars accompagne depuis plus de quarante ans des générations de passionnés, au sein d’univers cosmiques absolument pittoresques et dépaysants. En fait, la série ressemble à un western épique où les grandes figures du Mal sont les héros préférés du spectateur, face aux femmes et hommes de bien, tentés de succomber en permanence à leurs penchants sombres. A cela s’ajoute une subtile généalogie qui témoigne que le bien et le mal riment avec amour et enfantements. Stars Wars : L’Ascension de Skywalker ne réinvente rien de ce que nous connaissons déjà depuis longtemps et qui peine aujourd’hui à renouveler le genre déjà très bien rôdé. Si le synopsis annonce de nouvelles légendes, force est de constater que le propos ne fait que répéter les quiproquos familiaux déjà bien connus dans les épisodes précédents, tout en saisissant l’opportunité d’une machinerie infernale à clones et de la survivance du terrible Palpatine pour relancer l’aventure.

Rey et Kylo Rey, incarnés respectivement par les étonnants Daisy Ridley et Adam Driver (sans doute l’un des plus grands comédiens américains de sa génération), s’affrontent de nouveau dans un face-à-face qui est autant spirituel qu’amoureux. Ils s’épient, se guettent, se battent en duel, tout en refusant de céder totalement à la tentation de se tuer l’un l’autre. Certaines séquences les mettent d’ailleurs en scène ensemble et l’on a du mal à percevoir la raison pour laquelle ils ne se massacrent pas, ou ils abandonnent la victoire. Parfois même, ils semblent en présence l’un et l’autre, mais apparemment la relation relève plus d’un contact virtuel ou à distance. La confusion naturellement recherchée dans le scénario ne facilite pas le suivi de ce récit où reviennent des personnages du passé, pourtant morts. Bref, cela fourmille de partout, jusqu’à ce mélange de personnages resurgis (pour certains) de l’ancien temps, et qui génèrent plus de confusion que d’intérêt véritable.

On ne peut pas le nier : techniquement et visuellement, Stars Wars : L’Ascension de Skywalker est très réussi. Les paysages incroyables des planètes révèlent une grande inventivité dans la conception des décors. Les villes aussi recèlent des habitants extra-terrestres tout à fait surprenants, grâce à l’avancée des images de synthèse. Mais, en réalité, la lassitude surgit assez vite. Bien sûr, les effets visuels ne sont pas contestables. Toutefois, le spectateur a l’impression d’avoir déjà vu mille fois ces figures patibulaires, ces monstres sortis des sables ou des mers, et ces continents perdus dans l’univers. En fait, la série fonctionne comme un jeu vidéo où les créateurs répètent à l’envi ce qui a toujours fonctionné dans les épisodes précédents, sans chercher à les réinventer ou à les faire évoluer. Les batailles mythiques de nos deux héros armés de leur illustre Sabrolaser suivent des courses-poursuites dans l’espace, entre les engins de la force impériale et ceux de la résistance, sans que l’on y trouve l’intérêt des épisodes du début.

La question demeure de savoir si le film est le résultat d’une lassitude des créateurs ou si ce sont les regards des spectateurs, habitués à une industrie du cinéma toujours plus inventive, qui ont changé. Se pose aussi la question de savoir si, finalement, cet épisode n’est pas de trop dans une saga qui s’étend depuis quarante ans. L’opportunité économique de ce type de film semble dominer, plus que la volonté des scénaristes de renouveler le genre, quand on voit les publicités innombrables et les objets issus du film fleurir sur le grand marché mondial de la consommation. Stars Wars : L’Ascension de Skywalker, qui défend le modèle moraliste du Bien contre le Mal, s’égare en réalité dans la tentation assumée du libéralisme sans limite, où, peut-être, plus que le film lui-même, l’intérêt des producteurs demeure tout le marché économique qui s’inspire de la série, à l’approche notamment des fêtes de Noël.

La féérie et la magie ont raté leur rendez-vous de ce dernier épisode censé clore la saga des Stars Wars. Censé, car on peine à croire qu’il n’y aura pas un petit malin pour redonner vie à cette histoire et poursuivre ainsi la diffusion et la vente de tous les jouets, figurines dont les plus addicts auront du mal à se priver.