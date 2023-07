Mission Impossible - Fallout - critique et test Blu-ray

0 personne

L'a vu 0 personne

Veut le voir

Résumé : Ethan Hunt et son équipe d’agents de l’organisation « Mission impossible », ainsi que le ministre et ancien chef de la CIA Alan Hunley et l’agent britannique Ilsa Faust, reviennent une fois de plus dans une course contre la montre alors qu’ils doivent se battre pour sauver la planète du « Syndicat » et de son chef maléfique Solomon Lane.

© 2018 Paramount Pictures. All Rights Reserved. Critique : La saga Mission : Impossible aura su retrouver un second souffle à partir de son quatrième volet (Protocole fantôme, réalisé par Brad Bird) en instaurant, autour du super-agent Ethan Hunt, une véritable dynamique d’équipe. Figures féminines devenues véritables alter ego de Cruise (Rebecca Ferguson, Paula Patton) ou encore seconds rôles efficaces (Ving Rhames, Simon Pegg) sont venus renforcer les rangs de l’IMF et apporter une diversité bienvenue à une saga qui s’essoufflait déjà.

Mais même si ce sixième volet ne déroge pas à la règle, l’équipe de choc est, à l’image du film, entièrement dévouée à la cause de sa vedette, Tom Cruise. © 2018 Paramount Pictures. All Rights Reserved. À bientôt soixante ans, l’acteur n’accuse toujours pas le poids des ans et multiplie les efforts afin de donner au spectateur le spectacle qu’il mérite, au cours de cascades une nouvelle fois dantesques ou Cruise s’implique toujours plus, au risque de se retrouver la cheville dans le sac (un moindre mal au vu des prouesses accomplies). Toujours plus vite, toujours plus fort, telle semble être la devise de la franchise qui trouve à chacune de ses itérations le moyen de pousser le spectaculaire à un niveau supérieur. Fait inédit dans l’histoire de la saga, c’est le réalisateur du précédent épisode, en la personne de Christopher McQuarrie (également comparse de Tom Cruise dans le premier Jack Reacher) qui se retrouve de nouveau aux commandes, pour un résultat certes attendu mais qui par son authenticité enterre la concurrence. Sans aucun doute le meilleur film d’action de l’année 2018. Le test Blu-ray : Les suppléments :

Une montagne de bonus (un disque complet) dont une foule de petits reportages s’attardant sur divers aspects des coulisses du film, tels que les cascades (évidemment) ou encore le tournage à Paris, mais aussi des scènes coupées et commentées et des storyboards. Sans oublier, sur le disque du film, trois commentaires audio ainsi que la bande originale. L’image :

L’apport du tournage sur pellicule permet à l’image du Blu-ray d’afficher un grain prononcé du plus bel effet, loin de l’étalage numérique devenu aujourd’hui générique. Couplé à une colorimétrie plus sombre que de coutume dans la saga, le tout forme un parti pris étonnant mais diablement efficace et transpirant d’authenticité, à l’image de l’œuvre elle même. © 2018 Paramount Pictures. All Rights Reserved. Le son :

Du grand spectacle à tous les étages avec la VO Dolby Atmos, qui pourrait bien devenir une référence pour les testeurs. Des effets surround hallucinants de la poursuite parisienne aux canaux aériens intelligemment exploités (les hélicoptères et leurs rotors, grands classique du son 3D), c’est l’installation au complet qui profite de l’ambiance sonore, qui sait également se montrer précise lors des moments d’accalmie. Mission réussie.

© 2018 Paramount Pictures

Sortie Blu-ray, DVD et 4K Ultra HD : 5 décembre 2018.

La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires ! En DVD ou Blu-Ray





Galerie Photos

© 2018 Paramount Pictures © 2018 Paramount Pictures. All Rights Reserved. © 2018 Paramount Pictures. All Rights Reserved. © 2018 Paramount Pictures. All Rights Reserved. © 2018 Paramount Pictures. All Rights Reserved. © 2018 Paramount Pictures. All Rights Reserved.