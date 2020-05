Mission : Impossible - Protocole Fantôme - Brad Bird - critique

Résumé : Impliquée dans l’attentat terroriste du Kremlin, l’agence Mission Impossible (IMF) est totalement discréditée. Tandis que le président lance l’opération "Protocole Fantôme", Ethan Hunt, privé de ressources et de renfort, doit trouver le moyen de blanchir l’agence et de déjouer toute nouvelle tentative d’attentat. Mais pour compliquer encore la situation, l’agent doit s’engager dans cette mission avec une équipe de fugitifs d’IMF dont il n’a pas bien cerné les motivations…

Critique : Quoique fidèle au climat parano du cinéma américain des années 1970, Brian De Palma avait ouvert le feu en 1996, faisant de son Mission : Impossible un film d’espionnage high tech, avec tout ce qu’il fallait de complots, de gros plans sur des appareils d’enregistrement miniatures et de personnages fantomatiques. Puis, ce fut au tour de John Woo en 2000, qui injecta dans la saga une dose d’action, de ralentis et de colombes blanches chères au réalisateur. En 2006, après avoir rencontré le succès grâce à la série Lost, J.J. Abrams se lançait dans le cinéma avec le troisième volet, n’hésitant pas à prendre le spectateur à contre-pied, ne lui faisant jamais cadeau des séquences les plus attendues. Il mettait à mal les solides héros, pour en faire des personnages vulnérables, tributaires du soutien de leur équipe. C’est à Brad Bird de s’y frotter, puisqu’à son tour il a choisi d’accepter cette mission.

Brad Bird, c’est l’homme auquel nous devons Les Indestructibles et Ratatouille. Réalisateur de l’écurie Pixar, il s’essaye à du cinéma en live action, avec le quatrième opus d’une série qui commence à prendre des allures d’Alien. Pour chaque film, un metteur en scène différent, comme un exercice de style auquel voudraient se confronter des artistes ambitieux. Mais que faire d’un Tom Cruise quinquagénaire et d’une saga qu’on croyait close ? Pourquoi pas une synthèse, et plus encore ?

En prenant à son compte la force de ses prédécesseurs, c’est le pari hallucinant que réussit Mission : Impossible - Protocole Fantôme. Aussi seul contre tous que dans le premier volet, aussi athlète et indestructible que dans le deuxième, aussi vulnérable que dans le troisième, Ethan Hunt bénéficie d’une pincée d’humour en plus, grâce au potentiel comique de Simon Pegg, ou à des passages obligés du scénario habilement détournés (le message qui n’arrive pas à s’autodétruire après cinq secondes). En prime, des gadgets dignes d’un film de science-fiction et un peu de tourisme, de Moscou à Bombay en passant par Dubaï. Et encore plus de stars. Un caméo tous les quarts d’heures. Tom Wilkinson, Ving Rhames, Anil Kapoor (le présentateur de Slumdog Millionnaire), Léa Seydoux… Nouveau venu dans l’équipe, Jeremy Renner compose un personnage tout à fait sympathique qui ne fait pas doublon avec Ethan Hunt, seul et véritable héros, rapide, fort, beau, gymnaste, artiste, polyglotte, courageux, perspicace et indestructible. Bref, l’homme parfait.

Mission : Impossible - Protocole Fantôme a magistralement intégré qu’un bon film à grand spectacle ne doit pas ressembler à un menu de fast-food entre amis. Ça doit être un gueuleton de tous les diables, réservé aux grandes occasions et dont on sort rassasié pour l’année à venir. C’est exactement l’effet produit par la scène clef du film, où Tom Cruise se lance dans l’escalade démente du plus haut gratte-ciel du monde. La dimension de l’image, optimisée par la projection IMAX, favorise les sensations de vertige. Une des recettes majeures appliquées par la série Mission : Impossible consiste à composer avec l’intégralité de l’espace. On s’y déplace de haut en bas, de gauche à droite, en diagonale, etc. Cette facture touche à son apogée au moment de la bataille finale, dans un parking futuriste où les accidents de voiture ne se contentent pas des trajectoires horizontales, et s’entrechoquent à la verticale !

Quinze ans déjà, et Mission : Impossible n’a pas pris une ride. Mieux encore : la série n’a fait que se développer. Tom Cruise garde sa forme olympique, ce qui peut nous laisser espérer qu’un réalisateur de plus allume la mèche une cinquième fois. En attendant, merci Brad Bird : c’est mission accomplie.