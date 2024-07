Moi, moche et méchant 4 - Patrick Delage, Chris Renaud - critique

Résumé : Pour la première fois en sept ans, Gru, le super méchant le plus populaire du monde, devenu super agent de l’Agence Vigilance de Lynx, revient dans un nouveau chapitre aussi hilarant que chaotique de la célébrissime saga d’illumination : MOI, MOCHE ET MÉCHANT 4. Gru, Lucy et les filles, Margo, Edith et Agnès accueillent le petit dernier de la famille, Gru Junior, qui semble n’avoir qu’une passion : faire tourner son père en bourrique. Mais Gru est confronté à un nouvel ennemi, Maxime Le Mal qui, avec l’aide de sa petite amie, la fatale Valentina, va obliger toute la famille à fuir.

Critique : Fort de ses énormes succès au box-office depuis son lancement en 2010, rien ne semble arrêter la saga Moi, Moche et Méchant – de même que sa saga dérivée, Les Minions. Ce nouveau film qui, disons-le clairement, n’apporte pas grand-chose dans le paysage du cinéma d’animation, sera-t-il accueilli avec autant de ferveur que ses grands frères ?

Présenté au dernier Festival d’Annecy devant une salle comble, le métrage reçoit des applaudissements de circonstances lorsque s’affiche le générique de fin. Car malgré son intrigue très convenue, l’énergie des personnages est toujours aussi communicative.

Copyright Universal Pictures

Rien de nouveau sous le soleil côté scénario : Gru doit affronter un nouveau méchant, Maxime Le Mal, qui veut la peau de sa famille pour un prix qu’il lui aurait ravi lors d’un concours de talent. Ça a l’air palpitant, n’est-ce pas ?

Au-delà de l’intrigue principale, il en est une seconde qui rappelle largement celle des Indestructibes de Pixar, à savoir une réflexion sur la cellule familiale, ses fragilités, ses failles et ses modalités de consolidation. Du déjà-vu, certes, mais les séquences entre Gru, ses filles adoptives et son dernier-né Gru junior, embarqués dans de folles aventures, sont souvent très drôles et attendrissantes.

Ne boudons pas notre plaisir, le film se laisse apprécier grâce aux partis pris artistiques qui ont fait son succès depuis une quinzaine d’années : ses idées malicieuses et son animation cartoonesque.

Copyright Universal Pictures

Les mouvements sont tantôt raides, tantôt exagérément souples et les corps sont déformés à volonté. Les Minions, mascottes privilégiées des spectateurs, ont de nouveau une place de choix dans cette histoire, transformés en super-zéros (oui, vous avez bien lu) au cours d’un programme ultra-secret. De même, les scènes entre Gru, Lucy et leurs nouveaux voisins un peu bourgeois, promettent de larges sourires. N’oublions pas la formidable Poppy, qui marche dans les pas de ses méchants préférés en préparant le casse du siècle.

Les péripéties et les gags fusent à un rythme effréné, compensant les banalités du récit et permettant au spectateur de ne pas voir le temps passer. On n’en attendait pas moins, mais sûrement pas plus.