Mon crime - François Ozon - critique

Résumé : Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour…

Critique : Le film s’ouvre sur une scène de théâtre. Pas de hasard car François Ozon depuis son incroyable premier long-métrage Sitcom sait mieux que personne fusionner la langue théâtrale avec celle du cinéma. Mon crime s’inscrit dans la continuité de Huit femmes ou de Potiche non pas tant pour les sujets traités que les portraits féminins qu’ils dressent. Dans un récit baroque et joyeux, le réalisateur fétiche du public français s’amuse à dérouler tous les excès dont une comédienne est capable sans pour autant jamais succomber à la faute de goût. Il y a en effet beaucoup d’amusement dans la manière dont Isabelle Huppert, Myriam Boyer, Évelyne Buyle et surtout les merveilleuses Rebecca Marder et Nadia Tereszkiewicz habitent leur personnage. Il faut dire que le cinéaste ne lésine pas sur les costumes, le maquillage, les coiffures et les accessoires. Les actrices en font des tonnes avec une joie certaine dans un seul but, celui de faire rire le spectateur.

Mais les hommes ne déméritent pas non plus. Luchini endosse la robe maladroite d’un juge vieillissant aux côtés d’un Dany Boon absolument à sa place dans cette comédie costumée. La réussite incontestable du film demeure dans la façon dont les acteurs s’insèrent remarquablement dans des décors du Paris des années 30, jouant à la fois sur le réalisme des lieux et leur théâtralité absolue. En fait, le spectateur s’émerveille autant qu’il rit. On est bien loin des excès de ses récents films comme Peter von Kant ou Tout s’est bien passé. Mon crime est une œuvre conçue pour le seul plaisir du spectateur qui éprouve un bonheur évident à regarder les comédiens s’amuser des situations et endosser des personnages hauts en couleur, loin des archétypes peut-être qu’on voudrait leur porter.

Mon crime est un film de femmes. Les dialogues, issus d’une pièce de théâtre de Georges Berr et Louis Verneuil, sont d’une formidable intelligence. On perçoit dans la France de l’entre-deux-guerres un climat patriarcal, donnant aux hommes toutes les clés du pouvoir et réduisant les femmes à des objets sexuels. Plus gravement, le long-métrage apprend que l’Europe aurait pu échapper à l’horreur nazie si les femmes avaient été dotées du droit de vote. Il y a donc derrière cette histoire a priori légère un plaidoyer profond en faveur de la condition féminine dont aujourd’hui on continue de constater que les premières victimes de crimes sont des femmes aux prises de leurs conjoints violents. Finalement, le témoignage de cette Madeleine Verdier résonne comme un avertissement contre la bêtise masculine et la nécessité de veiller à préserver le droit des femmes.

Mais ne nous trompons pas. Mon crime n’est pas un film militant. C’est un exercice de cinéma à part entière où les décors, les costumes, le mouvement des caméras et la conduite d’acteurs trouvent quelque part une forme de perfection.