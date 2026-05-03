Monsieur Papa - Philippe Monnier - critique

Le 3 mai 2026
Une comédie bien légère autour de la monoparentalité. Pour les acteurs à la rigueur.
- Réalisateur : Philippe Monnier
- Acteurs : Nathalie Baye, Daniel Auteuil, Josiane Balasko, Brigitte Catillon, Claude Brasseur, Éva Darlan, Catherine Lachens, François Dyrek, Moustache, Michel Creton, Gérard Hérold , Nicolas Reboul, Lucienne Le Marchand
- Genre : Comédie dramatique, Film pour ou sur la famille
- Nationalité : Français
- Distributeur : Gaumont Distribution
- Durée : 1h45mn
- Date de sortie : 24 août 1977
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Résumé : Franck Lanier (Claude Brasseur), architecte divorcé, éduque seul comme il le peut Laurent (Nicolas Reboul), son jeune garçon intelligent mais très influençable. Il entretient une relation prétendument discrète avec Janine (Nathalie Baye).
Critique : Philippe Monnier (1937 -2023) a principalement eu une carrière d’assistant et de réalisateur de téléfilms ou de séries. Réalisé avant Brigade mondaine : Vaudou aux Caraïbes (1980), Monsieur Papa est le seul de ses deux longs métrages de cinéma dont il est aussi le scénariste.
Le film ne brille pas particulièrement par son originalité. Sur un ton de comédie, il suit parallèlement les aventures de Franck, qui ne semble pas très investi dans son travail et sur ses chantiers, et celles de Laurent, qui va être entraîné par un camarade à faire de petites bêtises avant d’être complice d’une plus grosse.
- Copyright Gaumont Productions
Présenté comme une suite de petits sketches, le film souligne la complicité père et fils, mais dans des activités adultes : la boxe et le poker, comme pour nous dire qu’un père qui élève seul un enfant doit absolument être original.
Le jeune Nicolas Reboul s’en sort plutôt bien quand Claude Brasseur refait le coup de l’énervé sympathique. Le rôle de Nathalie Baye, tout en douceur est plutôt sacrifié.
Reste une belle galerie de seconds rôles dont quelques futures célébrités : Moustache, Eva Darlan, Catherine Lachens et Michel Creton, mais aussi Daniel Auteuil, Josiane Balasko et Brigitte Catillon.
Un film pas désagréable mais sans réelle saveur, que l’on oublie aussi vite.
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