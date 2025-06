Festival d’Annecy 2025 : Pixar va-t-il relancer sa machine à rêves ?

News : Cette année, The Walt Disney Company fait d’une pierre deux coups au Festival d’Annecy. Après avoir montré en exclusivité les premières images de Zootopie 2, la multinationale enchaîne avec la présentation de tous les projets à venir de Pixar, à commencer par Elio, dont la sortie en salle est prévue ce mercredi 18 juin 2025.

À l’instar de son confrère Ron Clements, Pete Docter reçoit des mains de Marcel Jean, le délégué artistique du Festival d’Annecy, une plaque à son nom destinée au Walk of Fame de la future Cité Internationale du Cinéma d’Animation. Après quelques remerciements, le réalisateur de Là-haut et Vice-versa laisse humblement la place à trois de ses collègues pour la présentation d’Elio : Mary Alice Drumm, la productrice ; Domee Shi et Madeline Sharafian, les deux coréalisatrices.

Comme à l’université, cliquant et pianotant derrière un ordinateur portable relié à l’immense écran de projection, les trois femmes nous résument les enjeux de ce nouveau film : ne parvenant pas à trouver sa place sur Terre, Elio, un jeune garçon convaincu de l’existence des extraterrestres, décide de leur envoyer un message et se retrouve malgré lui représentant de la Terre au sein de l’organisation intergalactique du Communiverse.

Trois séquences sont présentées en exclusivité aux festivaliers réunis dans la Grande Salle du Palais Bonlieu : un extrait du début du film, qui pose les jalons des enjeux du film et de la psychologie du héros ; son arrivée pleine de panache et d’humour au sein du Communiverse, où l’on fait connaissance avec l’antagoniste principal ; et enfin, une séquence de retrouvailles émouvantes, que nous ne vous révèlerons pas pour des raisons évidentes.

Si ces quelques images d’Elio sont visuellement à couper le souffle, elles sont aussi la promesse d’un début de retour aux sources pour le studio, qui peine depuis quelques années à séduire le public avec de nouvelles histoires originales et se repose sur les suites de ses précédents succès pour ramener du monde en salle. Si les motivations de l’antagoniste du film ne semblent pas des plus originales, le développement des personnages et toute la partie consacrée à la relation entre le jeune protagoniste et sa tante Olga laissent à penser que Pixar revient enfin aux récits touchants, à la portée universelle qui ont fait sa renommée.

C’est en tout cas ce que suggèrent les nombreux projets lancés par le studio, jusqu’en 2028 et au-delà, que Pete Docter se fait une joie de présenter.

Au printemps 2026 sortira sur nos écrans Hoppers, l’histoire d’une adolescente passionnée d’animaux, recrutée par une organisation scientifique pour transférer son esprit dans le corps robotique d’un castor et ainsi étudier leur mode de vie en se faisant passer pour l’une de leur congénère. Une séquence animée laisse entrevoir un film plein d’humour à la morale écologiste, sur lequel nous sommes déjà impatients d’en savoir plus.

Toy Story 5 est attendu en juin 2026. Ce nouvel opus écrit et réalisé par Andrew Stanton (1001 pattes, Le Monde de Nemo, Wall-E…) prendra à bras le corps un problème d’actualité : le goût de plus en plus prononcé des enfants pour les écrans, au détriment des jouets traditionnels. Rien de tel que la séquence d’ouverture, montrant une armée de Buzz L’Éclair perdus sur une île déserte, et quelques images de storyboard des jouets face à une tablette tactile pour nous mettre en appétit. Espérons que ce nouvel opus sera à la hauteur des précédents.

Mais le projet qui retient particulièrement notre attention est à ce jour beaucoup plus confidentiel, prévu pour 2027 : il s’agit de Gatto, une histoire narrant les aventures d’un chat errant noir dans la ville de Venise, qui se lie d’amitié avec une jeune femme. À ce stade de la production, Pete Docter n’a pas grand-chose à nous révéler, mais un très court extrait, dont les couleurs et les textures semblent se situer quelque part entre l’image de synthèse et le dessin animé traditionnel en deux dimensions, promet déjà un long-métrage à l’histoire et à l’animation ambitieuses, portant l’espoir d’un redémarrage de la machine à rêves Pixar.