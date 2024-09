Mort de l’acteur et chanteur Kris Kristofferson

News : Acteur et chanteur américain, Kriss Kristofferson perce à Nahsville à partir du milieu des années 1960. Son tube Me and Bobby McGee devient un standard de la musique country. Il débute au cinéma en 1971 dans The Last Movie de Dennis Hopper et devient vite un interprète phare du Nouvel Hollywood. Ce charismatique barbu viril est le mieux mis en valeur par Sam Peckinpah qui en fait la tête d’affiche de Patt Garrett et Billy le Kid (1973), où il forme un étonnant duo avec James Coburn. Le cinéaste de la violence stylisée retrouve Kristofferson pour Apportez-moi la tête d’Alfredo Garcia (1974) et surtout Le convoi (1978).

En ces années 70, le comédien est également dirigé par Paul Mazursky (Les choses de l’amour, 1972), Martin Scorsese (Alice n’est plus ici, 1974) et Frank Pierson (Une étoile est née, version 1976), où il succède à Fredric March et James Mason, face à une Barbra Streisand reprenant le flambeau de Janet Gaynor et Judy Garland. Le film lui vaut le Golden Globe du meilleur acteur dans un musical. Le sommet de cette période constitue toutefois La porte du paradis (1980) de Michael Cimino.

Cette fresque historique où il a pour partenaires Isabelle Huppert et Christopher Walken est un chef-d’oeuvre narratif et visuel mais aussi un terrible accident industriel. La carrière cinématographique de Kris Kristofferson s’en ressent. Les tournages demeurent mais les bonnes propositions se font rares. Dans la période qui suit, on ne peut retenir que Wanda’s Café (1985) d’Alan Rudolph et Lone Star (1996) de John Sayles. Mai il est nommé à l’Oscar de la meilleure musique originale pour Songwritter (Rudolph, 1995).

Dans les années 2000, on ne le sollicite plus que pour des seconds rôles, mais dans le cadre de productions coûteuses, telles que La planète de singes (2001) de Tim Burton et Blade 2 (2002) de Guillermo del Toro. On le voit aussi dans Fast Food Nation (2006) de Richard Linklater et Il est le narrateur de I’m not There (2007) de Todd Haynes. L’acteur fréquente encore les studios jusqu’en 2018, malgré une maladie qui le ronge. Kriss Kristofferson est décédé le 28 septembre 2024 à l’âge de 88 ans.