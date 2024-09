Fast Food Nation - Richard Linklater - critique

Résumé : Les destins croisés de différents acteurs de la chaîne de fabrication du Big One, un nouveau burger de chez Mickey’s, récit d’existences entraînées dans une spirale infernale, du communiquant aux travailleurs illégaux mexicains.

Critique : Ne pas se fier aux apparences, Fast Food Nation n’est pas la suite de Super Size Me, mais bien plutôt un drame humain ayant pour cadre le milieu des fast-foods américains. Richard Linklater, qui avait avec Before Sunrise et Before Sunset fait montre d’un vrai talent pour filmer le plus bavard des films avec une sensibilité unique, reprend ici le flambeau, faisant primer les mots sur l’action. Fast Food Nation est ainsi un enchaînement quasi ininterrompu de longues discussions, de débats et de disputes en anglais ou en espagnol.

Les personnages affrontent diverses crises personnelles intimement liées à l’industrie de la viande en gros. Située dans une obscure bourgade du Colorado, l’action prend pour point central une usine de conditionnement de la viande sans scrupules, qui ne respecte ni les animaux, ni les conditions d’hygiène, ni ses salariés, quasiment tous immigrés clandestins. C’est là que vont se rencontrer Don (Greg Kinnear), responsable marketing de Mickey’s, Amber (Ashley Johnson), employée de la chaîne, Sylvia (Catalina Sandino Moreno), immigrée clandestine ou encore Mike (Bobby Cannavale), contremaître de l’usine.

Excessivement sombre, le récit de Fast Food Nation ne laisse guère de place à l’espoir, et chacun ressortira broyé, d’une façon ou d’une autre, par la machine. Si le film dans son ensemble garde une terrible cohérence, et marque par son quasi refus du spectaculaire, il pèche, paradoxalement, par la qualité de ses dialogues, qui envahissent et finissent par assommer le récit. Sans doute fasciné par la pléiade d’acteurs qui se prêtent au jeu (la liste est impressionnante, des "anciens" Greg Kinnear, Bruce Willis, Kris Kristofferson ou Luiz Guzmán à la fine fleur de la jeunesse indé Paul Dano, Lou Taylor Pucci et Catalina Sandino Moreno en passant par Ethan Hawke ou Avril Lavigne), Linklater en oublie parfois le but de sa manœuvre : montrer au grand jour le monstrueux système des fast-foods, qui ne fait pas que tuer des milliers d’obèses.

Plus qu’un pamphlet, Fast Food Nation devient dès lors un bon film indépendant, parfois par trop didactique mais indéniablement porté par son casting impeccable, une tranche de vie laissée sans solutions, ni remède miracle, où chacun cherche une sortie sans jamais la trouver. Une histoire de sentiments et d’humains plus qu’une attaque en règle, qui sans doute pourra toucher par sa sensibilité, mais laissera bon nombre de spectateurs perdus dans les méandres de trop de vies, trop de personnages lancés simultanément dans les rouages de cet enfer, abattoir social immoral et sans pitié.