Blade 2 - Guillermo del Toro - critique

Résumé : Blade, un être mi-homme mi-vampire, s’est juré d’exterminer jusqu’au dernier ces créatures assoiffées de sang qui ont tué sa mère et l’ont contaminé. Épaulé par Whistler, son mentor, il est bientôt rejoint par Scud, un informaticien fidèle à sa cause depuis que Blade l’a sauvé des crocs des vampires. Face à eux, un groupe de vampires d’élite connu sous le nom de Bloodpack. Dirigée par la jeune Nyssa, une experte en arts martiaux, cette équipe s’entraîne dans un seul but : tuer Blade. Mais les priorités changent. Une nouvelle menace vient de faire son apparition sous les traits de Jared Nomak. Ce dernier est l’hôte d’un virus hautement contagieux et mortel pour l’homme et les vampires. Les deux races vont devoir unir leurs forces pour éliminer Jarek et les Reapers, une nouvelle espèce de créatures qu’il a engendrée.

Critique : De la suite dans les idées (et inversement). Quatre ans après sa première apparition, Blade, le super héros mi-homme mi-vampire, revient pour de nouvelles aventures. Wesley Snipes rempile logiquement mais exit Stephen Norrington au profit du réalisateur mexicain Guillermo del Toro.< Résultat de ce choix, Blade 2 gagne indéniablement en atmosphère et en beauté formelle, tout en innovant dans les scènes d’action. Un joli tour de force en somme.

La morsure du Reaper. Comme toute suite qui se respecte, le scénario joue sans complexe la carte de la surenchère. Ici, Blade ne doit plus exterminer ses ennemis les vampires, mais s’associer à eux pour parer à une menace encore plus dévastatrice. Celle-ci est incarnée par les Reapers, une nouvelle race de suceurs de sang qui s’attaquent sans distinction aux hommes comme aux vampires. Ironie de la situation, Blade devient alors le leader du Bloodpack, un commando spécialement entraîné à l’origine pour l’éliminer...

Style techno-gothique. On connaissait la touche de Guillermo del Toro à travers Cronos, Mimic et plus récemment L’échine du diable : des plans très fouillés graphiquement toujours au service de la trame narrative. Blade 2 ne déroge pas à la règle. Grâce à une esthétique directement empruntée au comic book (la BD Hellboy a servi de référence au directeur de la photo), del Toro plonge le spectateur dans un monde à la fois surréaliste, sombre et magnifique. En ce sens, Blade 2 se démarque très nettement de son prédécesseur de facture visuelle plus terne.

Influence manga. Reste naturellement à faire évoluer Blade et ses acolytes dans cet univers. Là encor, del Toro prouve qu’il n’est pas le dernier pour sublimer son héros dans l’action. Pour les combats, il s’inspire en effet directement de l’animation japonaise, réalisant des plans jamais vus au cinéma ; la caméra ne filme plus les acteurs de manière classique, elle virevolte littéralement autour de leurs clones numériques à vitesse réelle. On pense à Akira ou Ghost in the Shell transposé dans la réalité. C’est ni plus ni moins révolutionnaire à l’image des effets de Matrix.

Petit bémol. Si on reste épaté par tant de trouvailles visuelles, on peut être agacé par le cabotinage de Wesley Snipes. L’acteur porte certes le film sur ses larges épaules, mais il n’en faut pas beaucoup pour que ses partenaires, plus en retenue, lui volent la vedette. On notera la performance de Ron Perlman, magnifique salopard et gueule de cinéma trop rarement exploitée.

À partir du 19 juin 2002, la concurrence va donc être sévère entre les deux super héros de comic books. Si vous hésitez entre le Spider-Man de Sam Raimi et le Blade II de Guillermo del Toro... allez voir les deux ! Deux pop-corn movies intelligents dans le même mois, c’est assez rare pour être souligné et apprécié.