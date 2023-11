I’m Not There - Todd Haynes - critique

Résumé : Évocation de la vie du folk singer Bob Dylan, incarné successivement par six comédiens. Chacun d’entre eux représente une des facettes de Bob Dylan.

Critique : Après nous avoir littéralement terrassé avec un chef-d’œuvre absolu (Safe) et un bel hommage au cinéma de Douglas Sirk (Loin du paradis), le très doué Todd Haynes revient à son genre de prédilection : le film musical, déjà exploré dans Superstar : the Karen Carpenter Story, enquête sur la chanteuse brimée des Carpenter avec des poupées Barbie, et Velvet Goldmine, plongée fascinante dans la période glam rock. Cette fois, il rend compte des humeurs créatrices de Bob Dylan à différentes périodes de sa carrière et hache menu les règles sommaires de l’hagiographie. En optant pour le biopic schizophrène (on ne prononce pas une seule fois le nom de l’artiste). En brouillant les repères chronologiques (on peut revenir vingt ans en arrière sans s’en rendre compte). En proposant un spectacle formel et narratif hors du commun. Résultat : I’m Not There a toujours une longueur d’avance sur le spectateur et lui propose à chaque détour de plan une proposition de cinéma très originale. En surface, on retrouve le goût de l’expérimentation cher à Todd Haynes qui multiplie les supports visuels pour traduire le bouillonnement mental d’un artiste hors du commun. En substance, on retrouve ses thèmes récurrents (différence entre être et paraître, conflit entre corps et mental, problème de communication, refus d’appartenir à la norme). Film dylanien événementiel et film-somme pour le réalisateur ? Oui. Tellement entier, tellement maîtrisé et tellement impressionnant qu’il finit par manquer d’émotion.

Le principe des acteurs qui incarnent un seul personnage (ou son extension, comme le segment un peu vain avec Richard Gere) renvoie au Palindromes, de Todd Solondz où plusieurs comédiens prenaient l’apparence d’une adolescente de treize ans enceinte. Certaines déclinaisons sont stupéfiantes comme celle avec Heath Ledger et Cate Blanchett, tous deux métamorphosés au meilleur sens du terme. Cette rencontre entre deux artistes - un cinéaste et un chanteur en totale osmose - donne un résultat très enthousiasmant qui en bout de piste finit par pécher par excès. Contrepoint accessoire qui n’entache en rien les nobles intentions de départ - les films ayant de l’ambition pour ses spectateurs étant de moins en moins fréquents. Ce beau kaléidoscope d’images qui s’étale sur plus de deux heures séduira les fans de Bob Dylan, les aficionados du cinéaste le plus stimulant de ces vingt dernières années, et les autres (si possible). La découverte s’impose.