Mr et Mme Toutlemonde - Jean-Michel Noirey - critique

Résumé : L’une voulait être actrice, elle évoque son premier amour... L’autre cherche dans la figure du père instituteur, l’origine de sa vocation. Une serveuse dans un bar sait qu’elle est destinée à une carrière de chanteuse. Une péripatéticienne cherche toujours un amour impossible. La fille d’un boucher apprend à compter en enfilant son tutu rouge. Une femme née à Meudon se croît italienne. Une jeune fille fuit sa mère qui voulait un garçon. Une vieille fille hérite d’une maison en Baie de Somme mais elle déteste l’eau. Une jeune femme, pour échapper à la violence qui a détruit sa famille, a pris les chemins de l’exil depuis le centre de l’Afrique. Une autre encore découvre sur le tard ses responsabilités de mère. Toutes et tous vont se présenter. Les histoires s’installent. La parole se libère. Les hommes en sont les témoins directs, les contrepoints.

Critique : Ils sont bouchers, anciens trotskystes, prostitués, délinquants multirécidivistes, SDF, héritiers, fermiers, etc. et tous promènent leur mélancolie tranquille qu’ils racontent devant la caméra. Mr et Mme Toutlemonde a été écrit pour le théâtre à la façon d’un patchwork de portraits hétéroclites, tous en mal d’amour et de reconnaissance. Les comédiens trimbalent leur tristesse devant la caméra, à la recherche d’un soupçon de vie, d’un petit espoir qui transformerait leurs existences banales en un chapiteau de soleil. Jean-Michel Noirey a tourné en plein confinement l’impossibilité de présenter son spectacle, l’ayant contraint de choisir la forme cinématographique pour exprimer son art. C’est peut-être là où le bât blesse, dans la mesure où la représentation visuelle propre au cinéma n’apporte rien à ces portraits qui auraient trouvé toute leur place sur une scène de théâtre. Le jeu des comédiens lui-même, très inégal, est pétri de réflexes dramaturgiques, à l’inverse du cinéma où le réalisme et la nuance priment souvent sur les effets de langage.

Il y a du Jean-Michel Ribes dans cette symphonie de portraits décalés et sensibles. Hélas, la fiction trop décousue, trop discursive, ne fonctionne absolument pas, reléguant le propos à une suite de dialogues sans véritable unité. Pourtant, le texte est très écrit, à la limite parfois de la prétention, interprété par des acteurs qui révèlent des petites pépites de talent. Peut-être que Jean-Michel Noirey a cherché à trop en dire, à trop montrer, au lieu de privilégier une mise en scène plus dépouillée et une quête de sens. On ressent la poésie d’un certain Blier au temps où le réalisateur faisait du cinéma une opportunité de poésie. On finit par s’ennuyer, faute de trouver un fil conducteur à ces scènes de vie passablement baroques.

Mr et Mme Toutlemonde nous aura laissé indifférents. Ce ne sont pas pourtant les idées qui manquent dans le scénario. Jean-Michel Noirey, tour à tour comédien, chanteur, réalisateur et metteur en scène, ne manque certes pas de talent. Mais il peine à susciter l’intérêt pour son OVNI cinématographique.