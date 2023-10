N’attendez pas trop de la fin du monde - Radu Jude - critique

Résumé : Angela, assistante de production, parcourt la ville de Bucarest pour le casting d’une publicité sur la sécurité au travail commandée par une multinationale. Cette « Alice au pays des merveilles de l’Est » rencontre dans son épuisante journée : des grands entrepreneurs et de vrais harceleurs, des riches et des pauvres, des gens avec de graves handicaps et des partenaires de sexe, son avatar digital et une autre Angela sortie d’un vieux film oublié, des Occidentaux, un chat, et même l’horloge du Chapelier Fou...

Critique : Il y a dans ce drôle d’ovni cinématographique quelque chose du film iranien Taxi Téhéran. Une grande partie du récit se passe dans un véhicule, conduit par une assistante de production en pleine période contemporaine, alternant avec un taxi en plein milieu des années 80 conduit lui aussi par une femme. Seul le cinéma est capable de faire parler l’absurde et de réunir des périodes si différentes, l’une hantée par la dictature de Nicolae Ceaușescu et l’autre traversée par le pouvoir des images, du Net et du libéralisme sans limite. Les femmes occupent le centre du récit, au point d’ailleurs pour l’entre d’elles, de se transformer derrière son téléphone en un homme grossier et lourd qui déclame des injures sexuelles sur les réseaux sociaux. En réalité, N’attendez pas trop de la fin du monde est un long-métrage touffu, hirsute, à peine racontable, et qui se regarde comme une farce cynique sur la Roumanie moderne.

Copyright Météore Films

Radu Jude s’impose incontestablement comme l’un des meilleurs réalisateurs roumains du moment. On se souvient encore de l’original Bad Luck Banging or Loony Porn. Le cinéaste va encore plus loin dans la provocation, le rire, la critique sociale, n’hésitant pas à baffer la politique européenne et ricaner de la guerre en Ukraine qui étouffe le monde. Le noir et blanc alterne avec la couleur passée des téléfilms des années 80. Les temporalités se mélangent et se renouvellent dans un projet de film commercial, normalement pensé pour promouvoir la sécurité en entreprise, mais plus secrètement, piéger des victimes d’accidents du travail. L’histoire réunit des personnages totalement éclectiques qui, à leur façon, témoignent de l’échec des politiques d’intégration européenne et de réduction de la pauvreté. Car derrière la farce, il y a beaucoup de cynisme. Radu Jude n’hésite pas à brouiller les pistes chez ses personnages, qui passent de la vulgarité à la poésie, et endossent sans complaisance un rôle politique.

Copyright Météore Films

N’attendez pas trop de la fin du monde est une œuvre aux apparences confuses et légères, mais en vérité d’une très grande profondeur. La fiction est très écrite et permet aux deux comédiennes principales de jouer sur tous les tons. La longueur du film peut effrayer. Il faut en fait se laisser porter par le bruit de ce monde où se mêlent au bitume les clameurs d’un peuple qui réclame de la reconnaissance. L’attaque politique est tout à fait subtile. Le rire gras parfois sert de support à un cri contre le mépris qui pèse sur la Roumanie. En ce sens, N’attendez pas trop de la fin du monde rend hommage à un pays assez méconnu depuis la France où l’idéal de la communauté européenne semble bien loin.

Copyright Météore Films

Il ne faut surtout pas avoir peur en rentrant dans un cinéma. Ce film unique en son genre est une joyeuse invitation à s’ennuyer et rire, tout en réfléchissant avec le réalisateur au sort octroyé à une grande partie de nos concitoyens européens.