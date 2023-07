Navigators - Noah Teichner - critique

Résumé : Décembre 1919. Le gouvernement des États-Unis expulse Deux-cent-quarante-neuf anarchistes et révolutionnaires sur « l’Arche soviétique ». Quelques années plus tard, ce même paquebot devient le décor de "La Croisière du Navigator", une comédie burlesque de Buster Keaton.

Critique : Le Navigator c’est ce grand navire de croisière qui a servi de lieu d’exil forcé pour des anarchistes russes et américains vers l’empire soviétique, opposés entre autre à la Grande Guerre. Les conditions de vie y sont pour le moins précaires, la nourriture est gâtée par l’eau de la mer, et les hommes dorment entassés dans des dortoirs minuscules. Alexander Berkman est régulièrement convoqué dans ce récit du début du XXe siècle et fait figure de proue dans ce documentaire où les extraits de poésie, les images d’hier se mêlent à des extraits de films du grand Buster Keaton.

Navigators plonge le spectateur dans une période de l’histoire américaine, obsédée par la peur du révolutionnaire rouge. Les syndicats sont craints, et la répression de l’armée et de la police est violente. Noah Teichner offre une œuvre résolument originale, construite sur le mélange des plus subtils d’images historiques d’archive et d’autres de fiction. On ne sait plus distinguer le vrai du faux, d’autant que le montage privilégie des références nombreuses à des ouvrages, des poèmes, et choisit une esthétique particulière de la photographie.

Les juxtapositions d’images alternent entre silence, musique de fond et commentaires. Le long-métrage est construit sur plusieurs chapitres qui donnent l’impression d’une œuvre très construite. En même temps, le propos du réalisateur est de produire une esthétique particulière de l’image, la couleur fait parfois son apparition, la plupart des textes sont très beaux, emprunts d’une grande poésie. On croirait lire du Cendrars. Puis le témoignage de tournage de Buster Keaton fait irruption et l’on est entraîné dans une nouvelle dimension. Miraculeusement, malgré l’anxiété qui règne sur le bateau, le rire et la plaisanterie surgissent.

Navigators demeure un film exigeant, difficile d’accès. Le documentaire rappelle les premières heures du cinéma où les mouvements étaient confus et les commentaires s’écrivaient entre deux scènes. Si le bolchevisme nourrit toutes les peurs sur le territoire américain, des récits de vie s’écrivent sur un navire perçu comme à la fois un espace de privation de liberté et une opportunité à faire surgir l’art sous toutes ses formes. Le tout est de savoir qui dit le vrai dans ces images d’hier, ou si la fiction finalement n’est jamais plus véritable sur les souvenirs laissés par l’Histoire.