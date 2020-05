Nico, 1988 - Susanna Nicchiarelli - critique

Résumé : Entre Paris, Prague, Nuremberg, Manchester, et le littoral romain, "Nico 1988" est un road movie dédié aux dernières années de l’idole Rock Christa Päffgen, ex-égérie du Velvet Underground plus connue sous le nom de "Nico".

Critique : Avec ce film, la réalisatrice Susanna Nicchiarelli ne se lance pas dans une biographie de la chanteuse Nico. Le récit, en partie romancé, se concentre sur les trois dernières années de sa vie, et plus particulièrement sur sa dernière tournée.

La chanteuse d’origine allemande, usée par la drogue et la vie d’artiste, fatiguée d’être réduite par la presse à sa carrière de mannequin, mais surtout à sa célèbre participation au groupe de rock le Velvet Underground, prétend désormais être reconnue pour ses disques en solo. D’ailleurs, lors de cette dernière tournée, elle ne reprend aucune chanson du fameux groupe.

Son nouveau manager Richard (Gordon John Sinclair) va beaucoup l’aider à supporter les difficultés d’une tournée relativement confidentielle, qui se fait avec peu de moyens.

Le film nous conduit de ville en ville (Grande Bretagne, Italie et même ex-Tchécoslovaquie...), et peu à peu nous fait découvrir la personnalité complexe de l’artiste : le traumatisme qu’elle a vécu enfant dans le Berlin bombardé, son fils désormais adulte qu’elle a peu vu, et qui aujourd’hui est placé en hôpital psychiatrique, ses addictions diverses, et cette référence perpétuelle au Velvet Underground qui est pour elle un arbre, cachant la forêt. A un journaliste qui, une fois de plus la ramène sur cette époque, elle dit, avec une certaine provocation, qu’elle n’a chanté que trois chansons pour le groupe, et que le reste du temps elle était cantonnée au tambourin ! Elle sera d’ailleurs remerciée après le premier album de la célèbre formation.

La cinéaste n’oublie pas de faire vivre les musiciens qui entourent la chanteuse. Ils existent vraiment au travers des péripéties de la tournée, sans être éclipsés par cette forte personnalité.

La mise en scène sobre, maîtrisée et respectueuse envers Nico, ne cherche pas pour autant à coller au plus près de la réalité. C’est une forme de relecture qui nous permet de (re)découvrir l’artiste, son parcours et ses blessures. D’ailleurs, l’actrice danoise Trine Dyrholm ne ressemble pas strictement à Nico, mais l’incarne d’une très belle façon.

Susanna Nicchiarelli a réussi à faire revivre une chanteuse finalement assez méconnue, avec ce beau film sensible et passionnant (par seulement pour les amateurs de rock) qui lui rend un bel hommage.