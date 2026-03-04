Nino dans la nuit - Laurent Micheli - Fiche film

Le 15 juin 2026
- Réalisateur : Laurent Micheli
- Acteurs : Geert Van Rampelberg, Arieh Worthalter, Félix Maritaud, Bilal Hassani, Mara Taquin, Oscar Högström, Théo Augier, Alma Dubois
- Genre : Drame
- Nationalité : Français, Belge
- Distributeur : Haut et Court
- Durée : 1h57mn
- Âge : Interdit aux moins de 12 ans
- Date de sortie : 4 mars 2026
L'a vu
Veut le voir
Résumé : À vingt ans, Nino Paradis refuse de croire que la vie n’est qu’une suite de désillusions, que les rapports humains se réduisent à l’exploitation ou à la compétition. Il aime Lale d’un amour incandescent et puise sa force dans la nuit et la fête, car il le sent : au bout de la nuit, quelque chose de meilleur les attend.
- Copyright Haut et Court
- Copyright Haut et Court
Galerie Photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.