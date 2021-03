Normal People - Sally Rooney - Critique du livre

Résumé : Connell et Marianne s’apprêtent à commencer leur vie étudiante. Dans l’incertitude de ce passage à l’âge adulte, ils expérimentent l’amour avec toutes ses difficultés. C’est le tourbillon de la vie : connus, reconnus, retrouvés, séparés, enlacés...

Critique : Sally Rooney est le nouveau prodige des lettres irlandaises : en deux romans, elle s’est imposée comme une auteure de premier plan qui conte ici l’histoire de deux jeunes gens sur une période de quatre ans. Issus de la même ville, Connell et Marianne vont au même lycée, mais alors que l’un est épanoui, la jeune fille étrange et solitaire est rejetée par tous. Fils d’une mère célibataire, Connell vient de la classe populaire, alors que Marianne vit en retrait dans un manoir bourgeois. Ces deux-là semblent n’avoir rien en commun, mais des sentiments amoureux surgissent lors de leur dernière année scolaire, avant qu’ils ne se séparent. Quelques mois plus tard, ils se retrouvent au Trinity College de Dublin où les choses sont inversées : Connell est socialement exclu, tandis que Marianne est bien intégrée. C’est d’ailleurs elle qui l’initie à la vie étudiante, cependant que leur liaison reprend. Durant cette période charnière où pèsent les incertitudes, les jeunes amants se cherchent, s’attachent et rompent à plusieurs reprises, oscillant entre malentendus, incompréhensions et non-dits. Sous ses airs de romance, ce roman d’apprentissage est passionnant parce que l’auteure s’implique littérairement, notamment à travers le personnage de Connell, amoureux des livres : « l’imagination à laquelle il fait appel en tant que lecteur est nécessaire pour comprendre les gens dans la vraie vie et être proche d’eux ». Sally Rooney nous lie à ses personnages complexes, dissèque leur psychologie et leurs liens sous l’angle social, individuel et culturel, analysant le sentiment amoureux comme rapport de domination et d’influence. Désir, sexualité, amour-propre et abnégation, voici ce qui fait de cette histoire quelque chose d’unique et de profond.