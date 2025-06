Sangliers – Lisa Blumen – la chronique BD

Le 19 juin 2025

A travers un récit à la frontière entre chronique sociale et thriller, Lisa Blumen nous fait découvrir les failles d’une influenceuse.

Résumé : Nina est une influenceuse beauté en vogue sur les réseaux sociaux, où elle réalise des tutoriels maquillage et recommande des produits de différentes marques. Elle vit de ses vidéos et a intégré une agence. Son quotidien est rythmé par la création chez elle, et à un rythme soutenu, de nouveaux contenus. Impeccable devant la caméra, Nina souffre en réalité de sa solitude : son agent, au management toxique, s’intéresse bien peu à elle, sa famille comprend mal ce qu’elle fait et elle est harcelée par un homme qui campe devant chez elle. Son existence dérive progressivement alors que le flou entre vie sociale et vie numérique s’épaissit…

Critique : Après Astra Nova, album remarqué qui utilise la science-fiction pour parler de l’intime, Lisa Blumen retrouve les pieds sur terre avec Sangliers, dont le sujet est on ne peut plus contemporain. Fruit d’un travail de documentaire, Sangliers explore la face cachée du monde parfait de l’influence, où de jeunes femmes partagent avec enthousiasme leurs dernières découvertes et promeuvent des marques. Plutôt qu’un discours lénifiant sur les réseaux sociaux, Sangliers mobilise la fiction pour questionner ce monde aux pratiques opaques, en mettant habilement en scène la solitude d’une influenceuse qui dispose pourtant de milliers d’abonnés. L’album met également en évidence la toxicité de certaines pratiques sur les réseaux sociaux, et la transposition en ligne de la misogynie ordinaire – insultes sexistes, stalking – qui touchent l’héroïne de cette histoire. Lisa Blumen / L’employé du moi Sanglier captive par le sens de la mise en page de Lisa Blumen, qui alterne les plans et le découpage, scènes muettes et dialoguées, et file la parabole qui donne son titre à l’album. L’incipit u récit, qui présente Nina en train de se maquiller, s’avère particulièrement efficace pour nous faire entrer dans l’histoire. Le contraste entre les nuances de rose passées de l’album qui donne une atmosphère girly et la dureté de certaines scènes convainc tout particulièrement. On s’attache au personnage de Nina, qui nous est présentée sous toutes ses failles, et qui se confronte à une mécanique piégeuse qui est au cœur du récit. Lisa Blumen / L’employé du moi S’il n’a rien de spécifiquement didactique, Sangliers pourrait utilement être mis entre les mains des adolescent(e)s, tant le message qu’il véhicule est important à entendre : les vidéos d’influences sont le fruit d’une mise en scène, l’influence est un métier avec des logiques qui peuvent s’avérer délétères, et l’internet poursuit dans le monde virtuel des inégalités de genre bien présentes dans notre quotidien. Avec Sangliers, Lisa Blumen trouve le ton juste pour parler de l’influence grâce à ce bel album qui puise dans les codes du thriller psychologique.

206 pages – 25 €

