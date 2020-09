Normandie nue - la critique du film

Résumé : Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son village… Le hasard veut que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu…

Critique : La fable sociale a le vent en poupe, surtout lorsqu’elle croise les problématique de la France rurale et documente l’agriculture en crise. Philippe Le Guay, apôtre du feel good movie, débute son film par l’évocation d’une colère, celle du monde paysan, étranglé par la baisse des prix du lait et de la viande, protestant aussi contre les politiques des grandes surfaces. Le problème n’est pas nouveau. Les premières minutes ont toutes les caractéristiques d’un faux documentaire, qui réduit la contestation à quelques éléments métonymiques, tenant de la reconstitution paresseuse : la banderole déployée, les applaudissements mécaniques des militants après le discours du maire, une botte de foin, la tête d’une vache vue d’une vitre de voiture. La voix off et sucrée de l’adolescente du film est chargée de lisser l’affaire, façon comédie familiale.

Quelques figures rassurantes sont rapidement repérables, qui ramèneront la concorde dans un groupe parfois divisé sur les stratégies à mener : pour cela, on peut compter sur François Cluzet, qui joue le maire rassembleur, paternaliste, chagriné par les querelles au sein du monde agricole, aussi motivé que son ancêtre et homologue Henri Brainville, dans Le Chêne d’Allouville, le film de Serge Pénard.

A la recherche d’idées pour marquer les esprits, parce que les médias ne relaient pas suffisamment la contestation de ces déclassés des campagnes, il accepte la proposition d’un photographe américain, spécialisé dans le nu. Il s’agira évidemment d’une superbe métaphore de la situation : les paysans sont à poil, on leur a tout pris. Bref, le canevas de The Full Monty est ici adapté à la réalité du monde rural.

De son côté, François-Xavier Demaison est un personnage totalement en périphérie des enjeux du film, caricature du Parisien surmené qui a choisi la chlorophylle, se pique de discours pseudo-écologiques et abhorre les pesticides. Inutile de dire que toutes les scènes où apparaît ce faux chantre sont d’une pesante nullité, d’autant que le comédien en fait des tonnes, comme souvent, hélas.

Cette œuvre, très médiocrement réalisée et globalement mal jouée, privilégie des situations outrées. Elle ne sert absolument pas la cause des gens qu’elle pense défendre. Au contraire, elle essentialise un monde selon le principe même du regard condescendant, croyant savoir ce qui est bon pour les autres.