Nous, étudiants ! - Rafiki Fariata - critique

Résumé : République centrafricaine. Nestor, Aaron et Benjamin sont des étudiants en économie à l’Université de Bangui. Rafiki, le réalisateur, les a rencontrés en première année, ils ont étudié ensemble, ils ont lutté ensemble et chaque jour inventé des moyens de survivre. Ils ont aussi rêvé de leur avenir ensemble. Les examens approchent. Chacun est à la croisée des chemins.

Critique : Le cinéma africain est rare sur les écrans, d’autant quand il parvient à percer la cloison de verre et atterrir dans un célèbre festival comme la Berlinale. Nous, étudiants ! est né de la rencontre entre un jeune réalisateur et des étudiants de Centrafrique, à l’université où lui-même a fait ses études. Les conditions de vie des jeunes y sont difficiles, mais pas miséreuses, ce qui ne les empêche pas de rêver un monde de demain où le continent africain sortirait de ses guerres intestines et de la domination du monde. L’œuvre démarre ainsi sur le gros plan d’un visage. Le garçon chante d’une voix très pure, très douce. L’étudiant récite la complexité pour toute une jeunesse de trouver une place dans son pays, et en même temps, l’aspiration à un mode de vie plus cossu. La lutte des classes a encore de l’avenir, mais non pas à l’échelle de la Centrafrique mais de l’ensemble de l’univers où la richesse se niche dans une minorité de personnes.

Le documentaire ambitionne de retracer le plus largement possible les problèmes de la jeunesse estudiantine de Bangui. Si leur quotidien est naturellement traversé par les questionnements basiques liés aux cours qu’ils reçoivent et à l’organisation de la vie universitaire, ils s’interrogent sur leur place dans la société, les relations hommes femmes, les conditions de vie de leur famille, la religion : bref tout ce qui fait la complexité de l’existence humaine en Afrique ou ailleurs dans le monde. Nous, étudiants ! demeure une sorte de film initiatique où les jeunes adultes sont confrontés à la délicate réflexion de ce que seront leurs vies après les études. L’horizon semble fermé, à l’exception peut-être des espoirs qu’ils fondent dans leurs relations amoureuses et l’élargissement de leurs connaissances universitaires. En ce sens, Nous, étudiants ! est un long-métrage politique. À bas bruit, dans une langue fluide, Rafiki Fariati dénonce un monde à au moins deux vitesses, qui voit d’un côté de grandes puissances se ruer sur la détresse des individus, et de l’autre des pays qui peinent à sortir de la misère endémique.

Copyright Makongo Films

Le réalisateur filme avec beaucoup de tendresse ses collègues et amis étudiants. Le rythme s’écoule paisiblement, entre les nuits, les discussions sous les arbres, les partages de repas et les couchers de soleil. L’attention de la caméra est régulièrement portée sur les regards. Les yeux sont graves, pétris de réponses qu’ils n’ont pas, d’autant quand il s’agit pour ces jeunes gens de faire valoir la nécessité que les coutumes évoluent tout en maintenant le creuset culturel qui cimente leur appartenance à la Centrafrique.

Il faut reconnaître que le long-métrage souffre d’une certaine hésitation dans l’écriture, générant un brouillage dans les messages que le réalisateur souhaite transmettre. La dimension assez contemplative de la vie estudiantine est remarquablement filmée, montrant avec effroi les masses d’étudiants qui se précipitent copie en main sur les bancs de la fac, avec pour perspective un avenir sombre. Rarement on aura donné à voir sur un écran de cinéma ces vies estudiantines, filmées au plus près de leurs espoirs, leurs joies, tristesses, larmes et rires.