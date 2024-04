Nous, les Leroy - Florent Bernard - critique

Résumé : Sandrine Leroy annonce à son mari Christophe qu’elle veut divorcer. Leurs enfants ont bientôt l’âge de quitter la maison. Dans une opération de la dernière chance aussi audacieuse qu’invraisemblable, Christophe organise un week-end pour sauver son mariage : un voyage passant par les endroits clés de l’histoire de leur famille. Un voyage qui ne va pas être de tout repos…

Critique : C’est une famille ordinaire avec ses hauts et ses bas, des enfants qui ont grandi et ne vont pas tarder à quitter le nid parental, et un couple qui a été très amoureux et se perd dans les tourments d’un quotidien pas très sexy. En réalité, ce qui arrive aux Leroy est peut-être le destin d’un grand nombre de familles françaises, ce qui généralement n’empêche pas la vie de continuer. Ici, c’est tout le contraire : Sandrine veut quitter Christophe, d’une part parce qu’elle s’ennuie avec lui, que l’amour s’est dissipé et d’autre part car le départ annoncé de son aîné à l’université l’angoisse. Nous, les Leroy est une comédie simple, honnête, construite sur un projet de reconstruction d’un couple à travers un voyage improvisé sur les terres et les lieux qui ont façonné leur histoire d’amour.

L’art de faire rire au cinéma n’est pas aisé. Il faut reconnaître que les dialogues de Florent Bernard et les scènes rocambolesques, sur fond de road movie nostalgique, provoquent le sourire. L’empathie des spectateurs à l’égard de ce couple en crise est immédiate, à l’exception peut-être du personnage de Christophe qui en fait des tonnes dans les simagrées et les coups de gueule. Une grande partie du long-métrage consiste à suivre la famille à travers les routes de France dans l’intention pour le mari de reconquérir sa femme, et de l’épouse de faire passer la pilule d’un divorce à venir. Les deux grands adolescents promènent avec leurs parents, leurs propres soucis personnels, qu’ils soient amoureux ou psychologiques.

Tout est loin d’être bon dans le scénario. Certaines scènes arrivent comme un cheveux sur la soupe, forçant le trait dans les émotions des personnages. On comprend que le rire prend ses sources dans le comique de situation, cher au théâtre, mais parfois les évènements frisent l’invraisemblance voire le grotesque. C’est en réalité tout le problème de ce film qui est généreux, rythmé, sincère par bien des aspects, et s’égare parfois dans l’exagération et l’emphase. Charlotte Gainsbourg occupe le devant de l’écran, avec ses deux adolescents, absolument touchants. José Garcia n’est peut-être pas au meilleur de sa forme, incarnant un homme lourd, excessif et sans nuance.

Hormis les dérapages du scénario, Nous, les Leroy demeure une comédie familiale agréable à regarder. L’idée d’un road movie sur les traces d’un bonheur passé du couple n’est pas idiote, même si Florent Bernard ne creuse pas forcément le sujet. On apprécie la notion de répétition, de transmission générationnelle, et pour une fois, les relations parents-enfants ne sont pas envisagées à l’aune de maltraitances, de conflits sous-jacents ou de non-dits passionnels. Le volonté du cinéaste de donner la part belle au personnage féminin de Sandrine ne doit pas pour autant verser dans un anti-machisme binaire et caricatural.

Nous, les Leroy est assurément un film à voir en famille. Les enfants et les parents s’identifieront sans difficulté à cette drôle de smala, aussi désopilante qu’attachante. On est donc prêt à pardonner certaines grosses ficelles du scénario, au bénéfice d’un récit entraînant et de personnages hauts en couleur.