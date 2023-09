Nouveau départ - Philippe Lefebvre - critique

Résumé : Amoureux de Diane comme au premier jour, Alain traverse la cinquantaine sans crise. Même le départ des enfants, il l’a bien vécu. Diane moins... Cette période, elle l’entame avec la sensation qu’elle pourrait mourir d’ennui ou d’angoisse. Pour Alain, qui voit pour la première fois son couple vaciller, il est temps de se poser les questions essentielles, et de prendre un risque majeur après trente ans de vie commune : quitter Diane pour réveiller la flamme et l’envie de se retrouver.

Critique : Les cinquante ans sont là. Les enfants quittent le foyer familial, l’amour change dans les couples et la tempête guette pour celles et ceux qui manquaient de préparation. Nouveau départ est un film malin. Si l’on s’arrête à la bande-annonce, on croirait à un vulgaire vaudeville mettant en scène un couple au bord de l’usure. En réalité, la comédie assurément théâtrale se construit sur un malentendu qui va littéralement mettre à bas le couple formé par Diane et Alain.

Nouveau départ est loin de la comédie banale et insipide. Il faut d’abord souligner que le scénario est parfaitement écrit, allant de surprises en surprises, et ne privant pas le spectateur de gags ingénieux. Voilà donc un long-métrage frais et dynamique à travers lequel les familles, les grands enfants et les couples de tout âge pourront s’y retrouver. Le plaisir est perceptible dans le jeu des comédiens qui évitent toute forme de vulgarité et se régalent de surprendre le spectateur. Karin Viard et Franck Dubosc interprètent avec joie ce couple en panique sentimentale. Ils incarnent deux Parisiens bourgeois, qui vont céder à la tentation de l’adultère et le risque du désamour. Autour d’eux, circulent des personnages tout autant joyeux, certes parfois un peu caricaturaux, mais totalement adaptés dans le style burlesque que cherche le réalisateur.

Il est heureux de voir des comédiens comme Viard, Courau ou Dubosc se renouveler de cette manière. Les acteurs assument leur âge, même si, évidemment, ils continuent de rayonner sur l’écran et de séduire les spectateurs. Ils s’emmêlent dans des traits de caractère radicaux, faisant songer à la tradition du théâtre français où les personnages s’affirment souvent dans le jusqu’au-boutisme de leur posture. On rit sans jamais se moquer, contrairement aujourd’hui à un grand nombre de comiques ou de films qui confondent humour et mépris. Philippe Lefebvre offre un scénario sur mesure pour des acteurs qui traversent les années sans prendre une ride. Le plaisir est là et c’est essentiel en ces temps plutôt moroses.