Ogre - Arnaud Malherbe - critique

Résumé : Fuyant un passé douloureux, Chloé démarre une nouvelle vie d’institutrice dans le Morvan avec son fils Jules, huit ans. Accueillie chaleureusement par les habitants du village, elle tombe sous le charme de Mathieu, un médecin charismatique et mystérieux. Mais de terribles événements perturbent la tranquillité des villageois : un enfant a disparu et une bête sauvage s’attaque au bétail. Jules est en alerte, il le sent, quelque chose rôde la nuit autour de la maison...

Critique : Quand Chloé débarque dans un village du Morvan, l’accueil est pour le moins mitigé. A la fois, les habitants se réjouissent de l’arrivée d’une institutrice et en même temps revendiquent leur ancrage local et campagnard, mettant de fait la jeune mère et son fils de côté. L’héroïne fuit un passé difficile où elle a été victime de violences graves qui hantent les cauchemars de son propre enfant, Jules. Peu à peu, la présence d’un ogre qui se nourrirait de veaux et de petits enfants fait son apparition, et l’on comprend que la famille nouvelle arrivée rejoue inconsciemment la terreur des persécutions qu’elle a subies.

Copyright The Jokers / Les Bookmakers

Le moins que l’on puisse dire est qu’Arnaud Malherbe ne fait pas dans la nuance quand il s’agit de décrire les comportements agraires de ses personnages. Ogre est le premier long-métrage du réalisateur pour le cinéma. Pour autant, le metteur en scène est à l’aise avec la caméra, les lumières et la direction d’acteurs. Le souci demeure tout de même le scénario. Les protagonistes manquent véritablement de nuances. Le film présente ainsi des personnages stéréotypés, bruts de décoffrage, face à une jeune mère pour le coup, plutôt irréfléchie et légère. Seul le gamin s’en tire haut la main. Il évolue seul, au bord des forêts sinistres, à la recherche d’un monstre avaleur d’enfants, dont il perçoit les traits à travers le médecin du village.

Copyright The Jokers / Les Bookmakers

En réalité, le récit a du mal à se départir des stéréotypes culturels qu’il dépeint. De plus, les dialogues sont trop longs, finissant par lasser le spectateur à la recherche de sensations fortes. Les apparitions furtives du monstre sont par contre très bien filmées. Arnaud Malherbe sait habilement susciter l’angoisse. On regrette d’ailleurs qu’il n’ait pas plus approfondi le registre de l’épouvante, préférant centrer son regard sur l’installation de Chloé dans sa nouvelle vie. De même, la vraisemblance s’écarte peu à peu du récit. On perçoit que tout le monde a bien connaissance des troubles paranormaux qui hantent la forêt, mais la manière de conduire le récit empêche toute forme d’adhésion au propos fantastique. Même le petit garçon n’est pas assez suffisamment travaillé pour permettre au récit de prendre de la hauteur.

Copyright The Jokers / Les Bookmakers

Ogre ne nous aura pas convaincus. On sera resté aux abords de ce récit, sans vraiment pouvoir y rentrer.