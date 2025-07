Other - David Moreau - critique

Résumé : Lorsque sa mère meurt brutalement, Alice, qui avait rompu tous les ponts depuis des années, se voit contrainte de rentrer chez elle pour régler les démarches funéraires. Elle renoue, malgré elle, avec une jeunesse traumatique quand elle revient dans cette maison où rien, pas même sa chambre d’adolescente, ne semble avoir changé... si ce n’est cet étrange système de vidéosurveillance très sophistiqué, ou cette ombre qui rôde alentour. Le passé ne s’enfouit pas si facilement, surtout quand il est aussi monstrueux.

Critique : D’abord on ne comprend rien à cette voix adolescente qui témoigne de tous ces appareils de surveillance accrochés dans un bois, avec en sus un drone qui survole les arbres et surprend les personnes dans leurs longues pérégrinations à travers la campagne. On saisit que le jeune traque cette chose qui aurait arraché le visage à un jeune garçon dont la défigure est mise en pâture sur les journaux du coin. Puis l’horreur s’installe définitivement, avec ces attaques étranges, dans une grande maison perdue dans les bois, par un monstre étrange, entre le loup-garou et l’alien.

Présenté comme cela, Other peut à première vue faire penser à une vague série Z qui nous a largement habitués à ces bestioles maléfiques arpentant les maisons. En réalité, le film emprunte les ressorts du thriller et du film d’horreur, alliant élégamment frayeurs et suspense. Le monstre coupable de ces arrachements terribles de visage est à peine visible. On entend ses pas étranges gratter le plancher du grenier, ou ses passages furtifs dans le jardin. De temps en temps, dans un montage très court, sa figure apparaît brièvement, mais de façon si courte qu’elle ouvre surtout l’imagination du spectateur, plus qu’elle ne révèle la vérité de ce monstre à quatre pattes.

L’effet de peur est accru par l’ambiance anxiogène générée par les lieux. En effet, l’héroïne qui vient d’hériter du bien de sa mère évolue dans deux lieux uniques : cette maison hantée par ce monstre terrifiant et le parc forestier qui l’entoure. Les clés disparaissent, les portes se referment sur elles-mêmes et le système ultra sophistiqué de surveillance de la demeure s’emballe. Tout est donc réuni pour créer l’angoisse du spectateur qui se laisse emporter dans ce thriller machiavélique où l’on craint en permanence pour la survie de l’héroïne. À ce climat anxiogène s’ajoutent des références à un passé douloureux avec une mère tyrannique, obsédée par le beauté et le poids de sa fille.

Other est un film malin et bien mené. Seul regret sans doute, cette fin où le scénario résout le thriller par un tour de passe-passe assez maladroit. Le risque alors est de retenir que l’ensemble du long-métrage laisse résolument le spectateur sur sa faim. On ne peut s’empêcher de se dire "tout ça pour ça", même si à de nombreuses reprises, les poils se sont largement hérissés. Les films faisant peur sont trop rares pour ne pas signaler la grande qualité de ce long métrage qui ne faillit jamais au grotesque comme on le voit trop souvent dans le genre d’épouvante. D’une certaine manière, on pense au très bon The Descent qui mettait en scène des créatures dangereuses, affamées de chair humaine, et que la mise en scène montrait à peine pour faire monter l’angoisse.

David Moreau est un spécialiste du thriller horrifique. Il s’était fait remarquer par le très malin Ils qui, d’une certaine façon, est construit sur des ressorts narratifs assez proches. Ici, la maison familiale est hantée par une bête qui a pris possession des lieux et finit par ne plus être si étrangère que cela. Son obsession à dévorer des visages constitue une menace supplémentaire dans un environnement familier et intime où l’insécurité domine. L’héroïne (Olivia Bonamy) ressemblait trait pour trait à celle d’Other incarnée par une Olga Kurylenko très convaincante.

Other s’affiche comme une œuvre originale et tout à fait distinctive dans le vaste panorama des films d’épouvante où, il faut le reconnaître, les perles sont rares. Le cinéaste sait manier la peur, le suspense et l’horreur dans un genre qui hésite entre le conte fantomatique et le réalisme. En tout cas, David Moreau écorche la société contemporaine qui se sécurise avec des systèmes de surveillance de plus en plus complexes, qui, dans le film, sont mis à mal par une bête avide de visages. Other est un film efficace pour trembler et se faire plaisir en regardant les verrous de protection sauter et se refermer sur la pauvre protagoniste esseulée.