Où est Anne Frank ! - Ari Folman - critique

Résumé : Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre journal, a mystérieusement pris vie de nos jours dans la maison où s’était réfugiée Anne avec sa famille, à Amsterdam, devenue depuis un lieu emblématique recevant des visiteurs du monde entier. Munie du précieux manuscrit, qui rappelle ce qu’Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche en compagnie de son nouvel ami Peter, qui vient en aide aux réfugiés clandestins ; elle découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois partout et nulle part. Et dans cette Europe différente, désormais aux prises avec de nouveaux enjeux majeurs, Kitty trouvera le moyen de redonner au message d’Anne Frank sens, vie et espoir…

Critique : En 2008, Ari Folman crée la surprise (et l’enthousiasme) avec Valse avec Bachir, un documentaire d’animation à portée historique lié aux atrocités du massacre de Sabra et Chatilla en 1982. Descendant de rescapés de la Shoah, il se place à hauteur d’enfant et bénéficie du soutien du Fonds Anne Frank pour interroger les jeunes générations sur l’enseignement à tirer d’une telle tragédie tout en réitérant son attachement au devoir de mémoire et de responsabilité collective.

S’il dote Où est Anne Frank ! d’un point d’exclamation plutôt que d’interrogation, ce n’est pas par simple fantaisie épistolaire, mais bien plutôt pour pousser un cri d’alerte. Une foule de visiteurs massés devant l’entrée du musée Anne Frank à Amsterdam de nos jours le fait douter de l’intérêt d’un culte certes légitime mais devenu inutile si l’évocation des souffrances de la jeune héroïne ne fait pas écho au sort de milliers d’enfants victimes aujourd’hui de conflits dans tous les coins du monde. Mais ne vous y trompez pas. Si ces propos se teintent d’une certaine noirceur, ils laissent une totale latitude à l’imaginaire mêlant tableaux enchanteurs et effets spéciaux, tandis que les couleurs et la composition des images viennent habilement masquer une réalité trop crue.

Prenant quelques distances avec le texte initial du journal d’Anne Frank, le récit au ton délibérément moderne navigue entre passé et présent. Profitant du geste maladroit d’un gardien, la volatile Kitty prend visage humain et devient le personnage central de ce récit à multiples facettes. Elle fait partager au spectateur les différents étapes de la vie de son amie Anne, tandis qu’en deuxième partie du film, elle est confrontée à la superficialité et l’indifférence de notre monde contemporain.

Si l’on ne peut nier la qualité du graphisme et la force du message sur la prévention de l’oubli, la narration matinée d’événements historiques, d’envolées fantasmagoriques, de message politique se fait trop foisonnante pour être entendue, tandis que les péripéties trouvent difficilement un équilibre, perdues entre une candeur excessive et un traitement abstrait qui devrait dérouter les enfants auquel pourtant le film s’adresse.

Si Où est Anne Frank ! ne suscitera sans doute pas le même engouement que Valse avec Bachir, la beauté de son animation ne manquera pas de faire briller les yeux de tous les amateurs de graphisme novateur et de poésie.