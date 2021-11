Ouistreham - Emmanuel Carrère - critique

Résumé : Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.

Critique : Ouistreham est le troisième long métrage en tant que réalisateur de l’écrivain Emmanuel Carrère. Il s’agit au départ d’une commande de Juliette Binoche et des producteurs de Curiosa Films et Cinéfrance Studios. Après le très beau documentaire Retour à Kotelnitch (2003) et le thriller psychologique La moustache (2005), d’après l’un de ses romans, le cinéaste opte pour une fiction à tonalité documentaire. C’est que le film est adapté du livre Le quai de Ouistreham de Florence Aubenas (éditions de l’Olivier, 2010). La journaliste y avait relaté son expérience singulière : elle avait pris l’identité d’une active peu diplômée afin de se faire embaucher dans le Nord de la France, pour être au plus près des salariées précaires. Pole emploi lui a permis alors de décrocher des heures en tant que femme de ménage, sur les ferrys du quai de Ouistreham. L’enquête sociologique d’Aubenas dévoilait des informations sur ces victimes de la flexibilité du travail, aux horaires morcelés, et n’ayant droit qu’à des contrats à durée déterminée et ou des postes à temps partiel. La formidable solidarité et dignité de ces femmes était un autre aspect de l’œuvre.

© Christine Tamalet 2021 Memento Distribution. Tous droits réservés.

Emmanuel Carrère a gardé les principaux éléments de ce matériau, tout en prenant ses distances et en y ajoutant une touche émotionnelle. Florence est devenue Marianne, une romancière réputée, et se lie véritablement d’amitié avec l’une de ses collègues, ce dont il n’était nullement question dans l’œuvre d’Aubenas. « Florence pense que ses états d’âme ne sont pas intéressants. Moi, ce n’est pas un mystère, j’ai tendance à en faire des caisses avec les miens. Cela fait de Marianne Winckler une sorte de chimère, un croisement de Florence et de moi. C’est pourquoi j’ai non seulement changé son nom, mais précisé explicitement qu’elle n’est pas journaliste, mais écrivain. Même si, à mon sens, Florence Aubenas est l’un des meilleurs écrivains français, elle refuse le mot et se revendique comme journaliste ». Ces précisions révèlent que Carrère a tenté de prendre du recul avec l’alibi réaliste de l’ouvrage, préférant le suspense psychologique et le récit d’une femme manipulatrice et menteuse malgré elle.

© Christine Tamalet 2021 Memento Distribution. Tous droits réservés.

En ce sens, Ouistreham se rapproche de ses propres ouvrages littéraires, dont L’adversaire (2000), tiré de l’affaire Romand, et que Nicole Garcia avait porté à l’écran (2002). Le résultat est globalement séduisant. La mise en scène, classique et discrète, parvient à trouver un équilibre entre les rituels du nettoyage des bateaux et les instants de complicité féminine, bien aidé par l’implication de Juliette Binoche. Les actrices non professionnelles qui lui donnent la réplique (dont deux jouent leur propre rôle), sont remarquablement dirigées. L’atmosphère qui se dégage de l’ensemble fait écho à certaines réussites de Ken Loach ou Mike Leigh, ce qui n’est pas toujours fréquent dans le cinéma français. On regrettera toutefois une tendance au pathos et aux invraisemblances dans la dernière partie de la narration. Ouistreham a été projeté en séance d’ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs, au Festival de Cannes 2021.