Over the top (Le bras de fer) - la critique + le test blu-ray

Résumé : Chauffeur routier solitaire, Lincoln Hawk est rongé par un divorce et par la culpabilité d’avoir abandonné un fils qu’il n’a jamais vu, Michael. Lorsque Lincoln - sur les conseils de son ex-femme - part chercher son fils à l’Académie Militaire, il se cogne à l’agressivité de ce dernier. Pour Lincoln, le seul moyen de prouver à son fils - et à lui-même - qui il est réellement, c’est de remporter le championnat du monde de Bras de fer de Las Vegas !

Critique : Entre un combat sur le ring face à Dolph Lundgren (Rocky 4 - 1985) et un dézinguage complet de l’armée russe muni de son seul arc (Rambo 3 - 1988), Sylvester Stallone se permet un écart en arborant fièrement ses muscles dans deux productions Cannon (Cobra et Over the top donc). Dans les années 80, la société de production qui appartient à Menahem Golan et Yoram Globus s’érige comme une véritable usine à films d’action et d’aventures au budget serré. C’est à cette firme qu’on doit entre autres les sagas Delta Force et Portés disparus avec Chuck Norris, Cyborg et Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme, l’adaptation kitschissime des Maîtres de l’univers avec Dolph Lundgren ainsi que l’épisode IV de Superman qui reste une perle en matière de mauvais goût (d’ailleurs, pour certains fans de la saga, cet épisode n’existe même pas !).

En 1986 avec Cobra, Stallone connut déjà un succès modeste (50M$ de recettes au box-office américain) et de nombreuses nominations aux Razzie Awards (pire acteur, pire scénario...). C’est la confirmation avec Over the Top l’année suivante, l’un des pires flops de la carrière de Sly avec seulement 16M$ récoltés sur le sol américain. Lorsque l’on sait que Rambo II et Rocky IV atteignent à l’époque des chiffres entre 125 et 150M$, on ne peut que constater les dégâts avec ce four monumental !

On ne vous mentira pas en disant que c’est mérité tant cet hymne à la virilité exacerbée tombe facilement dans le nanar dit de luxe (25M$ de budget tout de même). Stallone y tient le rôle de Lincoln Hawk, routier adepte du bras de fer qui va devoir apprendre à nouer une relation avec Michael, un fils (David Mendenhall) qu’il n’a jamais vu. La tâche ne sera pas facile pour Hawk qui va devoir subir les nombreux reproches et remontrances que lui assène sa progéniture. Une relation de "je t’aime moi non plus" va se mettre en place, rythmée par les poids lourds, les débardeurs, la sueur et un championnat du monde de bras de fer. Vu comme ça, le film se rapproche du road movie familial standard, sauf qu’ici tout est exagéré et stéréotypé à outrance. Tout le monde surjoue son rôle sans exception, la palme revenant au jeune David Mendenhall qui en fait des tonnes avec des mimiques assez insupportables (pire second rôle et pire révélation aux Razzies de 1988). Les routiers sont tous des gros beaufs qui suent dans leur marcel et les répliques représentent souvent un sommet en matière d’humour involontaire. On cherche encore la crédibilité de Sly lorsqu’il balance des tirades qui portent plus à sourire qu’autre chose dans des scènes censées faire passer de l’émotion.

Les finales du championnat du monde de bras de fer à Las Vegas se déroulent dans une arène virile qui pue la testostérone. Les participants suent à grosses gouttes et hurlent comme des mules pour exhiber leur puissance. Les duels s’enchaînent dans l’indifférence (cela nous en touche une sans faire bouger l’autre) jusqu’à la grande finale attendue entre "Bull" Hurley (plusieurs fois vainqueurs de l’épreuve) et Hawk. Ce dernier retourne alors sa casquette pour faire le vide et avec une prise de pouce astucieuse (sur un ralenti assez abominable) finit par prouver à lui-même et à son fils qu’il fait désormais partie du clan des gagnants.

Au final tout le monde est content... sauf le spectateur qui a de quoi rester songeur face à un tel condensé de valeurs moralisatrices de pacotille. Un nanar qui a su garder un certain capital sympathie avec le temps, mais fait un peu tache dans une filmographie comme celle de Stallone. Pour conclure, on s’étonnera toujours de ne pas avoir vu la Cannon imaginer une suite avec Chuck Norris ou Michael Dudikoff autour des batailles de pouces qu’elle aurait pu intituler "Over the Thumb" !

Le test Blu-ray :

Dépourvue de tout bonus cette édition Blu-ray dispose néanmoins de beaux atouts visuels et sonores.

Les suppléments :

Seule la bande-annonce nous est fournie en guise de bonus : ça ou rien...

L’image :



Cette copie Blu-ray restaurée propose une superbe qualité d’image. Le film semble en effet retrouver une seconde jeunesse. Le piqué est très agréable et les couleurs sont radieuses, notamment dans les scènes en extérieur. Si quelques plans semblent plus granuleux, cette nouvelle résolution enterre définitivement celle de l’édition DVD sortie en 2004.

Le son :



Le 2.0 DTS proposé pour la VF et VO offre un très bel habillage sonore. Percutant quand il le faut et doté d’une belle clarté, le son ne souffre d’aucun étouffement. Le doublage français est un peu faiblard et a tendance à accentuer le côté nanar de l’œuvre, on lui préférera donc la VO.