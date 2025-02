Paddington au Pérou - Dougal Wilson - critique

Résumé : Alors que Paddington rend visite à sa tante Lucy bien-aimée, qui réside désormais à la Maison des ours retraités au Pérou, la famille Brown et notre ours préféré plongent dans un voyage inattendu et plein de mystères, à travers la forêt amazonienne et jusqu’aux sommets des montagnes du Machu Picchu.

Critique : Après les adaptations de 2014 et 2017 où le jeune ours déplacé, baptisé Paddington, avait dû s’acclimater à une vie toute londonienne, ce troisième volet le ramène dans son environnement originel, obligeant cette fois sa famille adoptive à se débattre au cœur d’un milieu hostile. Une autre manière d’explorer les thèmes d’identité et du sentiment d’appartenance, éternels ferments des aventures de cet ours de fiction créé il y a plus de soixante-cinq ans par l’écrivain Michaël Bond.

Copyright Studio Canal - Peter Mountain

Mélange d’images de synthèse et réelles, ce nouvel opus nous régale de paysages de jungle luxuriante où cascades et lianes rivalisent de beauté, loin du décor urbain et cosmopolite de la capitale du Royaume-Uni. Un vent nouveau certes ! Pourtant, cette ruée vers l’or peine à nous éblouir de pépites. La faute sans doute à un scénario sans grande originalité basée sur une surenchère de bons sentiments, de gags répétitifs et de situations hasardeuses. Dougal Wilson, homme de publicités et de clips musicaux, a remplacé Paul King à la réalisation. Ce qui explique peut-être sa propension à nous inonder d’images parfaitement léchées au détriment d’une narration qui aurait gagné à être étoffée.

Fort heureusement, l’ourson au chapeau rouge et au caban bleu, à qui l’excellent Ben Whishaw (Guillaume Gallienne pour la version française) continue de prêter sa voix, ne perd rien de son capital sympathie. Son optimisme et son inépuisable énergie, portées par des répliques souvent drôles et justes, illuminent d’une franche gaieté ce thème universel qui parle d’une même voix aux petits et aux grands. En effet, il s’agit ici d’explorer plus particulièrement la force des liens familiaux, quels qu’ils soient. Paddington, orphelin recueilli par une famille aimante, a été élevé par la tante Lucy à qui il voue un amour sans bornes. Au point qu’il n’hésite pas à se lancer dans des péripéties extravagantes dès lors qu’il s’agit de la sauver d’un danger qu’il pressent imminent. De même, il peut compter sur le soutien sans failles de la famille Brown, toujours prête à lui apporter son aide, démontrant ainsi toute l’importance de la solidarité familiale en cas de coups durs.

Copyright Studio Canal - Peter Mountain

Pour former cette famille Brown aussi unie que pétillante, on retrouve Hugh Bonneville, Julie Walters, Madeleine Harris et Samuel Joslin, déjà présents dans les versions précédentes, tandis que le rôle de la mère échoit à la tout aussi talentueuse Emily Mortimer (Lovely and Amazing, Match Point), puisque que Sally Hawkins a décidé de quitter la franchise, même si sa présence a toujours constitué un élément essentiel de l’intrigue.

Bien plus, cette épique expédition amazonienne nous emmène à la rencontre de quelques personnages hauts en couleur. Antonio Banderas se prélasse avec un plaisir non dissimulé dans ce rôle de capitaine de bateau vénal et balourd, tandis qu’Olivia Colman, rayonnante de malice et de désinvolture, cache sous son voile de religieuse des intentions bien impures et que la gouvernante, sous son air bourru, ne manque pas de répondant.

S’il n’est pas aussi convaincant que ses prédécesseurs, ce nouveau Paddington reste une honorable proposition familiale, à l’image des sandwichs à la marmelade qui font le bonheur de l’ourson et se dégustent entre joie de vivre et gourmandise.