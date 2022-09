Palm Trees and Power Lines - Jamie Dack - critique

Résumé : Lea (Lily McInerny), dix-sept ans, étudiante en vacances, s’ennuie à la maison. Elle se dispute souvent avec sa mère (Gretchen Mol), prise entre son travail et sa recherche d’un nouveau compagnon. La jeune fille passe beaucoup de temps avec sa meilleure amie avec qui le soir elle retrouve une bande de copains pour traîner.

Critique : L’été de la jeune Léa va s’étirer en longueur et en ennui, jusqu’au soir où dans un "diner", sur un pari un peu stupide, son groupe et elle vont se sauver sans payer. Rattrapée par un employé, elle va être tirée d’affaire par un homme qu’elle avait remarqué parmi les clients. Celui-ci, Tom (Jonathan Tucker), la trentaine, lui propose de la raccompagner chez elle dans son pick-up.

Léa est immédiatement séduite par cet homme qui a deux fois son âge et ne ressemble en rien à ses camarades. Tom, charismatique et mystérieux, va prendre tout son temps pour se déclarer. Mais plusieurs détails, s’ils échappent à Lea, surprennent le spectateur : comme la façon qu’il a de disparaître subitement après un coup de fil énigmatique pour dit-il se rendre sur un chantier. D’ailleurs, il affirme gérer seul une petite entreprise de travaux dont Lea ne verra jamais rien.

La mise en scène discrète de Jamie Dack, dont c’est le premier long métrage, suit au plus près la vie de Lea au cours de son été de vacances, épousant ainsi son point de vue un peu naïf et sans méfiance. Après avoir décelé plusieurs indices inquiétants, on comprendra tout dans la toute dernière partie .

Le qualité du film tient aussi à la qualité du duo d’acteurs formé par Lily McInerny, qui campe une femme tout juste sortie de l’adolescence gracile et influençable malgré un certain toupet, et Jonathan Tucker en séducteur qui joue les timides avec un faux air de Sean Penn.

Palm Trees and Power Lines vient d’obtenir le Prix du Jury ex æquo au Festival de Deauville 2022.