Palmarès du Festival de Venise 2024

Le jury de la 81e édition du Festival, présidé par Isabelle Huppert, a décerné le Lion d’or à Pedro Almodóvar pour son film The Room Next Door .

News : C’est donc Pedro Almodóvar qui remporte la récompense suprême de la Mostra de Venise 2024, lui qui avait raté la Palme d’or après chacune de ses sélections cannoises. Tourné en langue anglaise avec Julianne Moore et Tilda Swinton, The Room Next Door aborde le thème sociétal de l’euthanasie. Côté cinéastes, le jury a également distingué l’Italienne Maura Delpero (Vermiglio ou La marée des montagnes, distribué en France par Paname Distribution le 19 mars 2025) ; l’Américain Brady Corbet (The Brutalist, récit d’un architecte juif hongrois émigré aux États-Unis) ; le Brésilien Walter Salles (I’m Still Here, distribué par StudioCanal le 15 janvier ; et la Géorgienne Dea Kulumbegashvili (April, distribué par Pyramide le 16 avril). Nicole Kidman gagne le prix d’interprétation féminine pour une composition audacieuse dans Le thriller érotique Babygirl de la Néerlandaise Halina Reijne, dans un esprit peut-être proche de La pianiste de Haneke, dans lequel jouait… Isabelle Huppert. Deux acteurs français sont également montés sur le podium. Le désormais vétéran Vincent Lindon a reçu le prix d’interprétation masculine pour Jouer avec le feu des sœurs Coulin, pour un rôle de père découvrant que son fils est sous l’emprise de l’extrême droite. Le film, distribué par Ad Vitam, sera dans les salles le 25 janvier. Enfin, le jeune Paul Kircher, que l’on avait déjà admiré dans Le lycéen et Le règne animal, a été honoré par le prix Marcello-Mastroianni du meilleur espoir pour Leurs enfants après eux des frères Boukherma. Cette adaptation du roman de Nicolas Mathieu (Prix Goncourt 2018), sera distribuée par Warner Bros. France le 4 décembre.

Le palmarès complet

Compétition internationale

Lion d’or : The Room Next Door de Pedro Almodóvar

Lion d’argent (Grand prix du jury) : Vermiglio ou La Mariée des montagnes de Maura Delpero

Lion d’argent de la meilleure réalisation : Brady Corbet pour The Brutalist

Prix spécial du jury : April de Dea Kulumbegashvili

Prix du meilleur scénario : Murilo Hauser et Heitor Lorega pour I’m Still Here de Walter Salles

Coupe Volpi pour la meilleure interprétation masculine : Vincent Lindon pour Jouer avec le feu de Muriel et Delphine Coulin

Coupe Volpi pour la meilleure interprétation féminine : Nicole Kidman pour Babygirl de Halina Reijn

Prix Marcello-Mastroianni du meilleur espoir : Paul Kircher pour Leurs enfants après eux de Ludovic et Zoran Boukherma

Paul Kircher, Angelina Woreth Copyright Marie-Camille Orlando © 2024 CHI-FOU-MI PRODUCTIONS - TRESOR FILMS - FRANCE 3 CINEMA - COOL INDUSTRIE

Orizzonti

Grand prix : The New Year that Never Came de Bogdan Mureşanu

Meilleure réalisation : Sarah Friedland pour Familiar Touch

Prix spécial du jury : One of Those Days When Hemme Dies de Murat Fıratoğlu

Meilleure interprétation féminine : Kathleen Chalfant pour Familiar Touch de Sarah Friedland

Meilleure interprétation masculine : Francesco Gheghi pour Familia de Francesco Costabile

Meilleur scénario : Happy Holidays de Scandar Copti

Meilleur court-métrage : Who Loves the Sun d’Arshia Shakiba

Lion du futur - Prix Luigi De Laurentiis (premier long métrage sélectionné à la Mostra de Venise) : Familiar Touch de Sarah Friedland

Orizzonti Extra

Prix du public - Armani Beauty : Shahed de Nader Saeivar

Venice Classics

Meilleur documentaire sur le cinéma : Chain Reaction d’Alexandre O. Philippe

Meilleure restauration : Ecce bombo de Nanni Moretti

Venice immersive

Grand prix : Ito Meikyu de Boris Labbé

Prix spécial du jury : Oto’s Planet de Gwenael François

Première réalisation : Impulse : Playing with Reality de Barry Gene Murphy, May Abdalla