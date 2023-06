Le Règne animal - Thomas Cailley - critique

Résumé : Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce mal mystérieux. ​Alors que la région se peuple de créatures d’un nouveau genre, il embarque Emile, leur fils de seize ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence.

Critique : Voilà un monde, le nôtre, où au lieu de la Covid-19, les gens sont atteints d’un mal étrange qui les transforme peu à peu en des créatures mi-humaines et mi-animales. Le pari d’une telle histoire est risquée mais force est de constater que dès les premières minutes, le spectateur ne doute ni de la vraisemblance et ni de l’intérêt du propos. Car Le Règne animal s’engage sur des tonalités très variées qui fonctionnent toutes magnifiquement. On peut être touché d’émotion devant la relation entre ce grand adolescent et son père, se marrer des dialogues vifs et inventifs, et sursauter devant l’apparition de ces monstres d’un nouveau genre. Thomas Cailley, dont on n’oubliera pas le brillant long-métrage Les Combattants, creuse le sillon d’un genre novateur, empreint certainement d’une certaine culture de la série américaine. Le cinéaste maîtrise résolument son sujet et sa mise en scène audacieuse ne souffre pas d’un défaut.

Le Règne animal, c’est d’abord le portrait magnifique d’un père et son fils. Les deux hommes se sont installés dans le sud de la France où la mère atteinte de la maladie doit rejoindre une forteresse hospitalière, ayant pour but d’isoler ces créatures à défaut de pouvoir les soigner. Or, l’hospitalisation ne se passe pas comme prévu, et ils sont contraints de chercher la fuyarde dans la forêt. Derrière cette quête désespérée, le film raconte la magie de la paternité qui se heurte à un adolescent autant attachant que révolté. Les deux personnages sont très beaux. Ils s’aiment comme un ado peut aimer un père avec parfois beaucoup de tendresse mais aussi de détachement, avec conflit. Leur relation s’insère dans un environnement forestier absolument pas propice pour développer les enjeux du lien père-fils. Mais pourtant, cela fonctionne très bien. Le spectateur laisse prise malgré lui à l’empathie pour ce duo en quête de bonheur.

Les comédiens incarnent des rôles très à contre-emploi de ce qu’on pourrait imaginer d’eux. C’est là toute l’audace de Thomas Cailley. Adèle Exarchopoulos par exemple interprète une gendarme blasée, qui répète à l’envi des formules républicaines toutes faites. Et bien que la comédienne s’en sorte très largement. Même Paul Kircher qui était si touchant chez Honoré incarne avec un vrai talent cet adolescent fragile, confronté à la maladie de sa mère et la solitude de son père. Les comédiens se moulent dans tous les registres qui traversent le film avec une véritable dextérité. Le cinéaste dose savamment le recours à plusieurs genres dans son récit. Le fantastique, la romance, le drame familial, la comédie ou l’aventure permettent aux acteurs d’user de tout leur talent pour adapter le ton à chaque situation.

En tous les cas, Le Règne animal fait montre d’une véritable originalité. C’est presque étonnant que le jury cannois ne l’ait pas récompensé à sa juste valeur. Il est vrai que l’on ressent la présence de moyens financiers, permettant à Thomas Cailley de laisser filer son imagination et son regard acéré sur ses personnages. Les paysages sont superbes, les maquillages des créatures malades sont parfaits, et les effets spéciaux jamais arrogants fonctionnent à merveille. Le Règne animal est un film conçu pour un public relativement jeune qui devrait voir en lui le symbole d’un univers en proie au chaos et aux dysfonctionnements écosystémiques.