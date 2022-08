Passe-Passe - Martine Lombard - critique du livre

Résumé : Treize nouvelles pour treize tableaux qui nous plongent dans l’intimité de personnages qui sont à un moment charnière de leur vie. Dans ces histoires inspirées de la vie réelle, des jeunes femmes passent leur stage de défense civile est-allemande, d’autres fuient l’Allemagne pour découvrir le monde, une famille est confrontée au fossé qui s’est créé entre les différentes générations qui ne se comprennent plus… On découvre au fil de la lecture comment chacun réagit pour se sortir des situations difficiles, quel tour de « passe-passe » il utilise pour surmonter les épreuves. De Dresde à Paris, en passant par Berlin et Strasbourg, Martine Lombard évoque sa propre histoire à travers ces nouvelles. Originaire d’Allemagne de l’Est, elle a quitté son pays juste avant la chute du mur de Berlin. Aujourd’hui, elle vit à Strasbourg où elle est interprète.

Critique Tout à fait atypique, cette compilation d’histoires, présentées comme des nouvelles, ne correspond pas réellement à l’idée que l’on peut se faire d’un récit. Plutôt que de suivre consciencieusement les règles établies, Martine Lombard emporte son lecteur dans son univers. Nantie d’une solide maîtrise de la langue française, l’auteure, née en RDA, s’est mariée à un Français.

Dans cet ouvrage paru en 2021, l’écrivaine mêle ses propres expériences et partage ses connaissances avec un lectorat, plus de trente ans après la chute du mur de Berlin. Au sein de cette compilation riche en émotions, proposant des tableaux parfois cruels, le curieux suit le parcours difficile de personnes fuyant l’Allemagne de l’Est. Le fil conducteur entre toutes ces histoires se présente sous la forme d’une crise ou d’une impulsion au pas de course. Cela peut être une balade à vélo, en train, le burn-out d’un employé. Chaque protagoniste imprègne les pages d’une humanité déconcertante. La cible se sent concernée par les événements qui surviennent, tout au long de l’expérience. Comme l’ouvrage est relativement court, la découverte peut s’accomplir en une soirée. Il permettra aux jeunes générations d’en apprendre plus sur la psychologie des personnes fuyant leur terre natale, dans l’espoir de trouver mieux ailleurs.

En réalité, ces textes uniques en leur genre prennent des airs d’autobiographie. En se livrant ainsi, avec autant d’intimité et de sincérité, Martine Lombard donne à son lecteur une part d’elle-même. Dans ces treize nouvelles, tous les héros et les héroïnes se retrouvent face à un problème qui leur semble difficile à surmonter. Victimes de circonstance, ces protagonistes réagissent. Mais comment feront-ils ? Les thèmes choisis traversent les époques et se prêtent à de nombreux cas de figure, ce qui fait de ce recueil une véritable leçon d’humanité. Contre cette crise et face à cette montagne, comment le lecteur s’y prendrait-il ? Plus qu’un divertissement, le Passe-passe de Martine Lombard invite à la réflexion sur de vrais sujets sociétaux, comme l’exil, la recherche de l’amour profond, ainsi que l’aspect incontrôlable des émotions et des sentiments.

Si les nouvelles sont souvent teintées d’obscurité, rien n’est tout à fait positif ou négatif dans les parcours et les récits contenus au sein de l’œuvre. C’est pourquoi les treize nouvelles semblent être de réels témoignages, bien loin du conte de fées. L’aspect ordinaire et l’existence des hommes et des femmes sont suffisamment passionnants pour ne pas les enjoliver. Finalement, Martine Lombard, auteure multiculturelle et multilingue propose ici un livre « international », qui s’adresse à tous ceux qui souhaitent s’orienter vers une lecture utile et enrichissante. Malgré le caractère fictionnel de ces histoires, la vérité surgit. Au cours de cette plongée dans le quotidien de ces individus marqués par l’Allemagne de l’Est, le lecteur découvre toutes les émotions, frustrations et écarts qui jalonnent le chemin de ces gens aux destins différents et pourtant si proches les uns des autres…

Dans le recueil, Martine Lombard varie ses paysages, explorant la France et l’Allemagne, n’hésitant pas à exploiter pleinement des questions qui constituent toujours un tabou. Une grossesse désirée par la mère exclue par le père, les émois inavoués, l’insatisfaction chronique, la peur de l’inconnu. Grâce à cette compilation de treize textes soignés, rédigés avec poésie et sans fioriture, l’écrivaine se lance dans le bain des écrits français. Les lecteurs pourront-ils espérer la parution d’un second recueil, dans cette même lignée ?

En tout cas, inspiré des autres et des témoignages de ses semblables, cet ouvrage captive et fascine. Après cette expérience haletante, parfois dérangeante, le lecteur ou la lectrice effleurera du bout des doigts des quotidiens à mille lieues de ses habitudes… Ou peut-être que ces histoires les toucheront directement. La question de l’immigration se trouve souvent au cœur des débats politiques. Cet élan est un appel à l’empathie et souligne bien les vices d’un système qui n’a guère évolué en près de trente ans. Si le message est engagé ou non de manière volontaire, les dénonciations subtiles mènent à la réussite d’un recueil original, ouvrant la voie vers d’autres horizons littéraires.

Cette œuvre est disponible sur le site de l’auteure, Martine Lombard, ainsi que chez son éditeur. Il est possible de se procurer cet ouvrage d’exception sur plusieurs plateformes, comme la Fnac.