Peace in the Valley - Tyler Riggs - critique

Résumé : Un soir, Ashley (Brit Shaw) et son mari John (Michael Abbott Jr.) se rendent dans un supermarché avec leur jeune fils Jesse (William Samiri) pour faire quelques courses. À un moment, des coups de feu éclatent à l’intérieur du magasin.

Critique : Pour protéger sa famille, John, vétéran et pompier volontaire, va la faire sortir avec Jesse et aller au devant du tireur. Il n’en réchappera pas.

Le récit s’attachant à Ashley, on restera à l’extérieur du supermarché avec elle et l’on ne verra rien de l’attaque. On se saura pas plus s’il y a eu d’autres victimes ou ce qu’est devenu l’auteur des coups de feu.

© 2022 River Fall Productions. Tous droits réservés.

L’histoire est celle du cheminement de la jeune femme après la perte de mari. Lors du goûter servi chez elle à la suite des obsèques, sa mère (Dendrie Taylor) tente comme elle peut de la réconforter en lui rappelant que son mari est mort en héros. Peu après arrive en retard Billy, le jumeau de John (également interprété par Michael Abbott Jr.), peu vu depuis un moment, et visiblement peu apprécié de la petite communauté. Seul Jesse son neveu semble heureux de sa présence et ensemble ils vont s’amuser dehors à faire semblant de se tirer dessus : Billy est chasseur et cela semble être du goût de l’enfant.

On va suivre les quelques semaines qui suivent au cours de lesquelles Ashley va participer à un groupe de parole, sortir dans un bar où sa rencontre avec un chanteur de country restera sans suite... Le retour de Billy trouble en fait la jeune femme en raison de sa ressemblance avec John et il lui rappelle trop de souvenirs.

Mine de rien, le film, malgré un rythme souvent trop lent, interroge sur l’obsession des Américains pour les armes à feu et s’attache particulièrement ux conséquences subies par les proches de victimes. L’actrice principale, Brit Shaw, également coproductrice, porte le film avec une belle conviction.