Peau de banane - Marcel Ophüls - critique

Résumé : Un contrebassiste de jazz, Michel Thibault (Jean-Paul Belmondo) est aussi amateur de courses hippiques. Sur un champ de courses où il a misé sur "Peau de banane", il est accosté par Charlie Meyer dit "Beau Sourire" (Claude Brasseur), qui lui sert une histoire invraisemblable. Tout cela pour l’amener à retrouver son ex-épouse, Cathy (Jeanne Moreau), flanquée d’un chevalier servant flegmatique Paul Reynaldo (Jean-Pierre Marielle). Cathy s’est arrangée pour constituer cette équipe de petits aventuriers pour venger son père aujourd’hui décédé de ses anciens associés qui l’ont floué.

Critique : Marcel Ophüls, le fils du grand Max, a démarré sa carrière de cinéaste par la comédie, avant de s’orienter définitivement et avec succès, vers le documentaire historique et particulièrement issu de la Seconde Guerre mondiale. Le ton du film s’apparente à celui des comédies américaines sophistiquées, élaborées les décennies précédentes par Ernst Lubitsch ou encore Billy Wilder. Il s’agissait d’une certaine tendance du cinéma français des années 60 : les films de Philippe de Broca et Edouard Molinaro en sont les plus beaux exemples. Ici, c’est la distribution qui est le meilleur atout de ce film léger, charmant, mais tout de même globalement vain : Jeanne Moreau, peu présente dans les comédies, s’avère mutine et charmeuse. Jean-Paul Belmondo, étonnamment plus sobre qu’à son habitude, nous sert, à un moment donné, un accent allemand tout à fait improbable. Claude Brasseur et Jean-Pierre Marielle jouent des personnages aussi éloquents que mal intentionnés,

On retrouve aussi avec plaisir Gert Fröbe, en escroc de haut vol, qui fond littéralement devant Jeanne Moreau, allant même jusqu’à esquisser un pas de danse en regagnant sa chambre ; et Alain Cuny, en entrepreneur pigeonné, mais toujours très digne, qui recherche sans cesse l’assentiment de son épouse, interprétée par Paulette Dubost.

Sans cette prestigieuse distribution, on s’ennuierait quelque peu devant cette histoire abracadabrante et totalement immorale.