Terence Trolley . T2 . Le dernier chaînon – Serge Le Tendre, Patrick Boutin-Gagné, Aurélie F. Kaori - chronique BD

Résumé : Nous retrouvons l’ancien militaire Terence Trolley et les deux enfants qu’il a décidé de protéger de la Panaklay, société tentaculaire qui vise à accumuler encore plus de pouvoir qu’elle n’en détient déjà. Terence et ses amis livrent un combat perdu d’avance contre une holding qui n’hésite pas à recourir au meurtre et aux mercenaires pour arriver à ses fins. Mais il y a peut-être une – dangereuse - issue...

Le récit démarre sur un rendez-vous entre le ponte de la Panaklay et madame Klaiser, qui gère la partie « action » de la société. Et bien sûr, ils parlent de Terence Trolley et de ces deux enfants qu’il leur faut récupérer à tout prix. Un autre commando va se charger du problème.

Mais tout ne va pas être aussi simple. En effet, Terence n’est pas un fuyard, c’est un combattant. Et un combattant n’attend pas qu’on le frappe. Ce que la Panaklay va comprendre à ses dépens. Ce second volume bascule assez vite dans l’action.

Serge Le Tendre, Patrick Boutin-Gagné, Aurélie F. Kaori / Drakoo

Tout s’enchaîne rapidement et on arrive au bout de sa lecture alors même qu’on commençait à rentrer dans l’histoire ! Certains indices laissent deviner une fin particulière mais on est tellement habitué à ce type de scénario mêlant action et SF qu’on ne s’attend pas à ce que l’idée folle qui nous a traversé la tête en cours de lecture se concrétise.

En tout cas, les choses ne vont pas aller sans mal pour Terence et ses compagnons et certains ne s’en sortiront pas...

Ce tome haletant, qui finit de manière inattendue, est une très belle conclusion pour ce diptyque.

Serge Le Tendre, Patrick Boutin-Gagné, Aurélie F. Kaori / Drakoo

Les dessins de Patrick Boutin-Gagné apportent un beau dynamisme et son cadrage serré renforce encore plus la nervosité de cette BD.

Cette histoire sombre s’enfonce vers des teintes plus foncées, plus dures, avant d’enchaîner sur une dernière journée se déroulant sous un étrange soleil de plomb. Mais ce calme de la nature sera perturbé par un déferlement de violence.

Les personnages aux traits hachés, comme Trolley, Arthaud ou encore Greg, créent un style qui tranche avec la profondeur et la froideur des décors.

Terence Trolley T2 Le dernier chaînon passe de l’anticipation noire au récit d’action finissant sur une apothéose intrigante qui fait également réfléchir sur le sens de la vie et ce qu’on sacrifie pour le bonheur.