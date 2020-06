Terence Trolley . T1 . La fenêtre sur le cerveau – chronique BD

Résumé : Terence Trolley nous entraîne dans un futur plus ou moins proche, aux côtés de Terence Trolley, recouvreur de fonds, cynique et maussade qui veut oublier son passé.

Avant de découvrir Terence, nous suivons deux enfants, Neway et Lilly, et leur grand-père, qui partent profiter d’une fête foraine. Rien d’anormal, si ce n’est qu’un des enfants semble avoir un pouvoir mental. Mais un manque de discrétion va attirer l’attention sur lui et déclencher une vague de soucis. Heureusement pour les enfants, leur papy est aussi l’oncle de Terence Trolley, et voilà comment se fait la jonction avec le héros.

Et c’est dans l’histoire de Neway et Lilly que Terence Trolley va se retrouver impliqué malgré lui. Terence rappelle le héros classique du roman noir, héros brisé par la vie, qui souffre d’une perte traumatisante, il ne lui manque que la voix off pour incarner une version moderne de Sam Spade.

Brisé, mais cynique, et même drôle parfois, l’ami Terence reste malgré tout un homme au grand cœur, qui ne restera pas insensible aux malheurs des deux enfants.

Cette histoire amène un personnage de film noir dans un monde d’anticipation où pouvoirs mentaux,véhicules volants, et androïdes sont au programme.

Terence n’est pas seule, entourée de deux femmes, sa jeune secrétaire active et tête brûlée et sa femme Amanda.

Ces personnages, certes classiques, restent attachants. L’histoire au déroulé sans grande surprise nous entraîne plus par la question : comment va-t-elle finir ? Car si l’on se réfère au film noir et aux vieux polars qui nourrissent cette narration, il se peut que nous assistions dans le second tome de ce diptyque à une fin malheureuse. C’est de cette sensation que naît la tension du récit. Et donc, si par malheur, ce second tome se termine bien, il en perdrait son originalité. Mais ce suspense sera levé dans le deuxième et dernier tome à venir.

Serge Le Tendre, Patrick Boutin-Gagné, Aurélie Frémineur / Drakoo

Patrick Boutin-Gagné dessine cette histoire avec un trait stylisé un peu surprenant au départ, mais auquel on s’habitue très vite et qui nous maintient dans cette aventure.

La composition laisse de la place au dessin et nous offre des planches découpées reprenant travelling avant, décomposition et ralentissement de l’action, fondu enchaîné qui nous renvoient là encore aux codes cinématographiques du film noir.

Les couleurs de Aurélie Frémineur, apportent la touche particulière à ce monde qui l’éloigne du film noir et se ses images sombres, classiques. La nature éclatante, les villes aux couleurs verdâtres, les couchers de soleil crée cette rupture avec la référence et une caractérisation de ce monde futuriste qui est un régal pour les yeux.

Terence Trolley T1 La fenêtre sur le cerveau mélange avec délice film d’anticipation et film noir. Un mélange réussi mais une histoire qui démarre de manière classique avec des personnages archétypaux qui, espérons-le, va se dégoupiller avec moult bonnes surprises dans le second tome.