Le sarcophage des âmes – Serge Le Tendre, Patrick Boutin-Gagné - la chronique BD

Résumé : {Le sarcophage des âmes} commence par une soirée réunissant Abbie, Olivia et sa petite fille Mercy. Celles-ci fêtent l’autorisation obtenue par Olivia de mener des fouilles archéologiques dans le vieux cimetière. Mais la soirée est interrompue par des villageois qui accusent Olivia d’être une sorcière et qui sont bien décidés à lui régler son compte. Car en cette fin de dix-neuvième siècle, à Shaalem, on ne plaisante pas avec les morts...

Critique : Serge Le Tendre nous offre un scénario qui part en vrille dès la troisième page ! Les villageois n’y vont pas de main morte et la réaction d’Olivia nous montre tout le cran de cette héroïne. Ce récit complet se déroule à la vitesse de la lumière. On en ressent presque une certaine frustration, tellement tout va vite. Malgré le rythme endiablé, on a le temps de découvrir des éléments sur la vie des personnages et surtout de s’attacher à eux ou de les détester, pour les plus vils d’entre eux.

La frustration vient aussi du fait que le récit est certes rapide, mais aussi légèrement prévisible. On ne tombe pas des nues en découvrant les révélations de l’histoire. On suit un schéma classique de lutte du bien contre le mal. Et ce qui nous donne envie d’aller jusqu’au bout, c’est ce petit groupe de personnages : Abbie, Olivia, Mercy et Hugo le colosse qui arrive un peu plus tard dans l’histoire.

Peut-être que l’intrigue aurait gagné à être un peu plus complexe afin de se développer sur deux tomes, pour nous offrir de belles surprises. Mais il faut voir cet opus comme une sorte d’introduction à une potentielle série. Une entrée en matière nerveuse, punchy et drôle. La dernière page reste une fin ouverte, pouvant amener un autre tome. Et on apprécierait de retrouver ce quatuor de choc dans une nouvelle aventure un peu plus surprenante.

Serge Le Tendre, Patrick Boutin-Gagné – Drakoo

Patrick Boutin-Gagné dessine cette histoire qui avance à cent à l’heure. Ces personnages aux traits anguleux expriment autant la colère et la haine que l’étonnement et l’amour. Tout passe par les regards éloquents. Les décors réservent quelques surprises à l’œil attentif. Ces volutes tracées au couteau, ces fonds estompés en partie autour d’un personnage pour le dissocier des autres présents dans la scène, ces textures et reflets sur la neige, tout révèle un graphisme intriguant et fort plaisant à découvrir. Les couleurs de Alessia Nocera imprègnent les décors, et les effets magiques, oscillant entre le bleu lumineux et le vert cadavérique, comportant des variantes de teintes et des dégradés fonctionnent à merveille. L’obscurité règne sur Shaalem, mais une obscurité ponctuée de couleurs savamment distillées...

Le sarcophage des âmes est un récit complet qui pourrait donner d’autres péripéties pour ces quatre personnages. Une histoire qui avance à toute vitesse, parfois un peu trop prévisible, mais empreinte d’humour et d’héroïnes attachantes qu’on prendrait plaisir à revoir.