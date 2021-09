Pig - Michael Sarnoski - critique

Résumé : Rob Feld (Nicolas Cage), hirsute et mutique, vit en hermite dans une cabane perdue dans les forêts de l’Oregon. Il a pour seule compagnie un cochon truffier. Ses seules visites sont celles d’Amir (Alex Wolff), qui lui achète ses truffes destinées à de grands restaurants de Portland.

Critique : Toute la première partie, sans dialogue, qui décrit le quotidien quasi sauvage de Rob, qui survit en pleine nature, ayant pour seule compagnie un cochon se comportant comme un animal de compagnie, est de loin la meilleure.

Dès l’intervention d’Amir et le vol du cochon-truffier, le film va retrouver les chemins bien balisés des thrillers américains contemporains.

Rob, vieilli mais toujours en bonne forme physique, va revenir en ville pour tenter de récupérer son cochon et régler quelques comptes.

Évidemment, on va découvrir le passé de l’homme et les raisons qui l’on conduit à sa vie solitaire actuelle.

David Reamer - Neon

Malheureusement, le récit enchaîne des séquences de retrouvailles plus invraisemblables les unes que les autres. A ce titre, la scène hyper violente et glauque de lutte à mains nues paraît totalement incongrue.

De plus, entre les scènes de forêt, celles sous la pluie, et d’autres, nombreuses, qui se déroulent la nuit, on a l’impression de subir un clair-obscur permanent. Ce parti pris, trop appuyé, probablement pour bien souligner le caractère dépressif du personnage, finit par alourdir le propos.

La prestation massive et bourrue de Nicolas Cage, barbu et mal-aimable, est la meilleure surprise du long métrage. Elle permet à l’acteur de se distinguer après une série de revers plutôt cuisants.