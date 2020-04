Playing Men - Matjaž Ivanišin - critique

Résumé : À une époque qui pourrait être la nôtre, quelque part au bord de la Méditerranée, les hommes jouent comme s’il en dépendait de leur vie, mais avec une joie désinvolte. Lutter, faire rouler un fromage dans les rues du village ou réciter rapidement les bons numéros sont ici des occupations de la plus haute importance. Le réalisateur du film filme tout avec légèreté mais sérieux jusqu’à ce qu’il rencontre un bloc créatif. Pour continuer, il va devoir repenser les règles du jeu.

Critique : On marque leur corps avec un crayon noir, avant qu’ils ne s’engagent sur un terrain de gazon, séparé des spectateurs par des grilles. Les corps huilés s’adonnent à des luttes effrénées d’où les combattants ressortent victorieux ou ébranlés par la défaite jusqu’aux larmes. On s’en va ensuite quelque part en Italie où les hommes font rouler un fromage dans les rues escarpées d’un village. Puis encore dans une autre ville du sud, où les hommes s’adonnent à des combats de table ou des danses très sportives.

Il y a dans ces récits composites quelque chose qui ressemble au besoin pour les hommes de se confronter à leur propre virilité et se confirmer dans la posture sociale que la société attend d’eux. Pourtant, ils n’ont pas peur des larmes, de la faillite des corps et des émotions ; ils vont jusqu’au bout de la fatigue et de la sueur comme si, à travers ces activités sociales particulières, il se jouait toute leur vie. Ce sont des hommes du sud de l’Europe, disséminés autour des rivages de la Méditerranée. Tous les âges sont représentés, et même les classes sociales semblent disparaître dans ces jeux qui remontent à des siècles et déterminent leur ancrage culturel.

Le plus rassurant dans ce documentaire demeure le fait qu’il va à l’encontre des préjugés sur la jeunesse. On découvre des jeunes gens au contact de leurs aînés qui n’hésitent pas à perpétuer la tradition, avec une joie presque débonnaire. Pour autant, le film laisse le sentiment d’un certain vide, en ayant oublié les femmes. Certes, le titre réfère bien au projet du cinéaste de centrer son regard sur la camaraderie virile autour des jeux ou des danses, mais l’absence des femmes a presque quelque chose de dérangeant. Le cinéaste a-t-il voulu dénoncer le poids encore très fort des hommes dans les sociétés méridionales ? Ou s’agit-il d’un regard délibérément sociologique, sans vocation critique ? On ne saura pas. Il n’empêche que le spectateur aura plaisir à voyager en Turquie, en Italie, en Croatie, voire jusqu’aux courts de tennis de Wimbledon.