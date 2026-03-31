Plus fort que moi - Kirk Jones - critique

Résumé : Dans les années 1980, John Davidson grandit avec le syndrome de Gilles de la Tourette, une pathologie encore largement méconnue. Entre incompréhension, stigmatisation et détermination, son parcours d’abord semé d’embûches se transforme en combat pour être reconnu tel qu’il est, au-delà des préjugés.

Critique : Le réalisateur Kirk Jones raconte la vie de John Davidson, atteint adolescent par le syndrome de Gilles de la Tourette – une époque où la pathologie reste encore largement méconnue et mal comprise. Le film se situe à cet endroit précis : celui d’un corps et d’un esprit que l’entourage ne sait pas lire, et d’une vie construite dans le décalage et l’incompréhension. Connu pour des longs métrages comme Nanny McPhee ou Ce qui vous attend si vous attendez un enfant, le cinéaste aborde ici un matériau moins évident, sans pour autant renoncer à une certaine lisibilité dans sa mise en scène.

Le récit suit ce jeune garçon ballotté entre plusieurs figures adultes, dans un environnement instable où les repères familiaux sont fragiles. Entre une mère biologique incapable de lui offrir un cadre sécurisant et des rencontres qui redessinent progressivement son rapport aux autres, le récit avance par situations, sans chercher à sur-dramatiser. Il observe plutôt comment un adulte en devenir tente de composer avec ce qui le dépasse, et comment certains liens, inattendus, peuvent devenir des points d’appui.

© 2026 Tandem. Tous droits réservés.

Le cœur du film repose sur son interprétation. L’incarnation de John Davidson par Robert Aramayo impressionne par un jeu qui passe par le corps, les tensions, une manière d’être au monde constamment sur la défensive. Il apporte une physicalité singulière, presque instable, qui renforce l’impression d’un environnement toujours en déséquilibre.

À ses côtés, les figures féminines structurent aussi le récit : la mère biologique, dure sans être simplifiée ; et Dottie (Maxine Peake), figure d’accueil dont la bienveillance marque un tournant. Le film touche juste dans ces moments où un personnage est enfin regardé pour ce qu’il est, et non pour ce qui le rend différent. Autour de ce noyau, des personnages comme Tommy (Peter Mullan) participent à maintenir une forme d’équilibre. L’œuvre évite ainsi de s’enfermer dans une trajectoire uniquement sombre, en laissant exister des gestes simples, des formes de solidarité discrètes.

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Sur le plan formel, le choix d’une image soignée, parfois très lisse, peut surprendre. Mais il s’inscrit aussi dans une volonté d’accessibilité : rendre le récit lisible, éviter une frontalité qui pourrait tenir à distance une partie du public. Ce parti pris a cependant une limite. Là où le cinéma britannique a souvent su capter la rugosité sociale avec une grande acuité — de l’évident Kes de Ken Loach à Fish Tank de Andrea Arnold — I Swear reste en surface, atténuant parfois la violence émotionnelle des situations qu’il met en scène. Ce décalage, renforcé par une temporalité un peu irrégulière, lui une forme d’hésitation entre réalisme brut et récit plus balisé.

Pour autant, il ne repose pas uniquement sur sa mise en scène, mais surtout ses personnages. C’est dans leurs interactions, maladresses, tentatives de lien que I Swear trouve sa justesse. Sans être totalement abouti, il parvient à faire émerger une émotion sincère, en s’attachant à une expérience encore peu représentée au cinéma. Un film imparfait, mais habité, qui trouve sa force dans l’attention qu’il porte à ceux qu’il montre.