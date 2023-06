Polaris - Ainara Vera - critique

Résumé : Afin de fuir un passé difficile, Hayat a choisi l’Antarctique pour exercer son métier de navigatrice. Elle n’a gardé qu’un contact, sa sœur cadette Leila, sur le point de mettre un enfant au monde.

Critique : Ce film documentaire possède de nombreuses caractéristiques qui le font incroyablement ressembler à une œuvre de fiction.

Le récit se concentre sur le quotidien des deux sœurs, aux vies et aux aspirations totalement différentes, et sur les multiples coups de fil qu’elles se passent dès lors que la navigatrice bénéficie de réseau.

C’est aussi un film quasi exclusivement féminin, où les hommes sont, soit hors caméra, soit filmés au loin. Hayat, dont le travail est très physique, et ordinairement exercé par les hommes, s’attache à tout réaliser elle-même, y compris les réparations mécaniques de son bateau, et ne semble heureuse que seule et au large. Sa sœur Leila, son seul lien agréable avec la France, son pays d’origine, a pourtant choisi un tout autre destin en donnant naissance à un enfant, seule visiblement, car le père du bébé à naître, à peine évoqué, a tout de suite disparu.

Si ce long métrage ne manque pas d’une réelle poésie, d’une vision féministe héroïque, et de très belles images, il pêche par un déroulement énigmatique du récit, où il faut le plus souvent deviner des intentions des protagonistes, et contient quelques plans qui s’étirent un peu trop.

Ce film austère et exigeant, au-delà de son origine documentaire, dévoile néanmoins le bel attachement de deux sœurs qui a résisté aux nombreux bouleversements de leurs destins.