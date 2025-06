Polarisés - Mica D - critique

Résumé : Quelque part en France, dans quelques années. Des inconnus se rencontrent, puis s’apprécient. Ils ne le savent pas encore : ils sont opposés par les idées. Essaieront-ils de se parler ? Arriveront-ils à s’écouter ? Voire pire : à se comprendre ? Et vous, seriez-vous capable d’apprécier quelqu’un qui a des idées opposées aux vôtres ? Un spectacle tragi-comique qui explore les causes et conséquences de la polarisation de nos sociétés.

Critique : La polarisation est d’abord un phénomène physique qui se définit par l’orientation du plan de vibration d’une onde par rapport au plan de propagation. Mais, et fort heureusement, car il n’est nullement question de vous proposer une leçon de sciences physiques, ce terme est aussi utilisé dans bien d’autres domaines. En économie, la polarisation souligne l’écart entre les riches et les pauvres. En sociologie, elle marque la division de la société en pôles opposés et débouche sur une fragmentation politique croissante de la population en groupes farouchement opposés sur les questions essentielles liées à l’avenir du pays. Un processus qui n’a rien de nouveau, augmente dans certaines nations tandis qu’il régresse ou disparaît dans d’autres, au gré des fluctuations sociopolitiques. La France, où les dissensions politiques sont souvent vives, pourrait aisément se retrouver en haut de la pyramide de la polarisation.

Suffisamment, en tous cas, pour inspirer à Mica D ce texte enrichissant qui mêle pédagogie, émotion et rire. À l’heure du manichéisme flamboyant, on ne peut que saluer cette élégante tentative à renouer le dialogue.

Copyright Mathieu Ancillon

Pour mieux questionner nos certitudes et notre capacité (ou non) à apprendre des autres, se succèdent des situations finement amenées qui redéfinissent les bases de la tolérance, de la liberté d’expression et du droit à l’outrance, valeurs désormais bafouées au nom d’une pseudo-bienveillance orchestrée par des structures plus manipulatrices que réellement généreuses. Jamais moralisateurs mais toujours enrobés d’une bonne dose d’humour, les points de vue abordés parfois tendrement, quelquefois plus radicalement, proposent tous une réflexion judicieuse qui s’adresse à chacun d’entre nous. Pour accompagner cette radioscopie sociétale, trois comédiens, touchants dans leur désir d’amour et d’union, débordent d’authenticité.

Après avoir occupé la scène de la Divine Comédie à Paris du 16 janvier au 27 mars 2025, Polarisés part à la conquête du Festival d’Avignon dès le 5 juillet. Courez-y ! Vous ne risquez rien si ce n’est, après avoir vu cette pièce, d’être atteint d’une furieuse envie d’échanger en toute sympathie avec votre meilleur ennemi politique.