Police - Anne Fontaine - critique

Résumé : Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.

Critique : Avec un titre pareil, nul ne peut s’empêcher de penser à l’immense film de Pialat, dont la pesanteur noire et réaliste ne pouvait laisser personne indifférent. Anne Fontaine prend des risques, suscite forcément la comparaison. Mais à la différence de son homonyme, ce "Police" est l’adaptation d’un roman, celui de Hugo Boris.

Les longs métrages censés parler du quotidien de flics en région parisienne abondent sur les écrans. Et cette œuvre n’est pas à la hauteur d’un projet ambitieux, dans un contexte où la probité des forces de l’ordre est véritablement interrogée.

Anne Fontaine s’entoure de trois comédiens absolument talentueux : Virginie Efira, Omar Sy et Grégory Gadebois. Cependant, l’art de jouer ne suffit pas, si le scénario n’est pas à la hauteur des interprètes. En effet, le récit présente trois flics ordinaires. L’une est dépressive, sans doute usée, et elle subit un avortement. Le second a tout de l’apparence de l’homme violent et alcoolique. Et le troisième est un rigolo jovial, plein d’entrain. On traverse leur histoire, en réalité une journée, où ils doivent résoudre des affaires du quotidien : ils conduisent notamment à l’aéroport un étranger sur le point d’être ramené à la frontière. Les agents mélangent vie privée et vie professionnelle, commettent une série d’erreurs judiciaires qui devraient les écarter de la police jusqu’à la fin de leur carrière. Ils incarnent, à l’exception de l’alcoolique, des chevaliers ardents, au service de la veuve et de l’orphelin.

Il y a beaucoup d’invraisemblances et d’erreurs d’appréciation dans ce récit caustique. Les acteurs pleurent beaucoup, quand ils ne s’insultent pas ou ne s’énervent pas. Le spectateur est incapable de suivre les rebondissements, tant les situations sont à la limite du grotesque. Pourtant, Anne Fontaine use d’un procédé narratif intéressant, en mélangeant les points de vue et les temporalités, selon qu’elle porte son attention sur tel ou tel protagoniste. Quand au personnage du migrant sur le point d’être reconduit, on peine à croire que la réalisatrice se soit réellement documentée sur la situation de ces gens et les procédures en matière d’expulsion.

Bref, Police est bien loin du souvenir de Pialat. Si les comédiens font du mieux qu’ils peuvent pour sauver l’histoire, le film se perd dans les limbes du ridicule.